Senamhi emite alerta roja por incremento de temperatura en Lima y otras regiones de la costa desde mañana

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La costa peruana no tendrá el frío habitual de la temporada. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el aumento de las temperaturas diurnas que afectará a Lima y otras regiones de la costa y la sierra entre el miércoles 10 y el viernes 12 de junio. El organismo advirtió que el fenómeno alcanzará una intensidad de moderada a extrema y estará acompañado por altos niveles de radiación ultravioleta (UV).

Según el aviso meteorológico N.° 227, la escasa nubosidad durante las horas centrales del día favorecerá una mayor sensación de calor y una exposición más intensa a la radiación solar. Además, se prevén ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

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¿Dónde se registrará calor intenso?

La alerta tendrá una vigencia de 61 horas y comprende las regiones de:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

Tumbes

Alerta por incremento de temperatura diurna en la cosa y sierra por Senamhi.

Temperaturas superarán los 30 °C en varias zonas

Para el miércoles 10 de junio, el organismo pronostica máximas entre 30 °C y 36 °C en la costa norte; entre 26 °C y 31 °C en la costa central; y entre 26 °C y 33 °C en Ica. En la sierra, las temperaturas alcanzarán entre 20 °C y 32 °C en el norte, entre 19 °C y 28 °C en el centro y entre 16 °C y 29 °C en el sur.

Las condiciones se mantendrán el jueves 11 y el viernes 12 de junio. Durante esos días, la costa norte volverá a registrar valores de hasta 36 °C, mientras que la costa central e Ica oscilarán entre 26 °C y 33 °C. En la sierra central y sur también persistirá el clima cálido, con máximas de hasta 30 °C.