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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa condenó al personero Miguel Tupayachi Rivera por sustraer 261 cédulas de sufragio durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2026, realizada el 7 de junio. El órgano le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, convertida en 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios.

El imputado fue hallado responsable del delito de atentado contra el derecho de sufragio. Durante la audiencia, Tupayachi reconoció su participación en los hechos el último domingo y aceptó un acuerdo de terminación anticipada, lo que permitió al juez Walter Marroquín Aranzamendi imponer la medida en un plazo de 48 horas, según informó la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

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Personero aprovechó un descuido

Según el fiscal superior Roberto Reynaldo Román, el sentenciado aprovechó un descuido del personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para sustraer un sobre con 261 cédulas de sufragio del colegio Premio Nobel Mario Vargas Llosa, en el distrito de Mariano Melgar, provincia y región de Arequipa.

Tupayachi se llevó las cédulas a su domicilio, pero, ante la llamada de su coordinador, retornó al local de sufragio. Una vez cuestionado, entró en contradicciones y reconoció que se las llevó. Alegó que fue maltratado por los miembros de mesa y por el personero de la otra agrupación política, de acuerdo con la versión fiscal. Los documentos fueron recuperados y se verificó su originalidad.

¿A qué organización política pertenecía este personero?

El fiscal Roberto Reynaldo Román evitó mencionar a qué agrupación pertenece el personero implicado en el robo de las cédulas de sufragio, y el Poder Judicial tampoco precisó la vinculación política de Tupayachi al anunciar la condena en su contra. Además, esta persona no registra datos en su historial de afiliación política, según el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El órgano judicial precisó que la sustracción del material electoral no alteró los resultados del proceso de votación, debido a que las cédulas involucradas ya habían sido contabilizadas por las autoridades electorales correspondientes.

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