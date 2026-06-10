HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

Condenan a 4 años de prisión a personero que sustrajo 261 cédulas de votación durante la segunda vuelta electoral 2026

La sanción contra Miguel Tupayachi, quien reconoció el hecho, fue convertida en 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios, según informó el Poder Judicial de Arequipa.

Personero aprovechó descuido de autoridades electorales en Arequipa
Personero aprovechó descuido de autoridades electorales en Arequipa | Composición LR / Latina
Escuchar
Resumen
Compartir

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa condenó al personero Miguel Tupayachi Rivera por sustraer 261 cédulas de sufragio durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2026, realizada el 7 de junio. El órgano le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, convertida en 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios.

El imputado fue hallado responsable del delito de atentado contra el derecho de sufragio. Durante la audiencia, Tupayachi reconoció su participación en los hechos el último domingo y aceptó un acuerdo de terminación anticipada, lo que permitió al juez Walter Marroquín Aranzamendi imponer la medida en un plazo de 48 horas, según informó la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

TE RECOMENDAMOS

TRANSPARENCIA DESMIENTE A ALFREDO TORRES | ¿KEIKO ACEPTARÁ PERDER? ANÍBAL TORRES EN VIVO| ARDE TROYA

PUEDES VER: Elecciones 2026: detienen a personero por robo de 261 cédulas de votación en Arequipa

lr.pe

Personero aprovechó un descuido

Según el fiscal superior Roberto Reynaldo Román, el sentenciado aprovechó un descuido del personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para sustraer un sobre con 261 cédulas de sufragio del colegio Premio Nobel Mario Vargas Llosa, en el distrito de Mariano Melgar, provincia y región de Arequipa.

Tupayachi se llevó las cédulas a su domicilio, pero, ante la llamada de su coordinador, retornó al local de sufragio. Una vez cuestionado, entró en contradicciones y reconoció que se las llevó. Alegó que fue maltratado por los miembros de mesa y por el personero de la otra agrupación política, de acuerdo con la versión fiscal. Los documentos fueron recuperados y se verificó su originalidad.

¿A qué organización política pertenecía este personero?

El fiscal Roberto Reynaldo Román evitó mencionar a qué agrupación pertenece el personero implicado en el robo de las cédulas de sufragio, y el Poder Judicial tampoco precisó la vinculación política de Tupayachi al anunciar la condena en su contra. Además, esta persona no registra datos en su historial de afiliación política, según el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El órgano judicial precisó que la sustracción del material electoral no alteró los resultados del proceso de votación, debido a que las cédulas involucradas ya habían sido contabilizadas por las autoridades electorales correspondientes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

LEER MÁS
Mónica Sánchez comparte fuerte mensaje y defiende a los votantes de Roberto Sánchez en las Elecciones 2026: "Racistas y clasistas"

Mónica Sánchez comparte fuerte mensaje y defiende a los votantes de Roberto Sánchez en las Elecciones 2026: "Racistas y clasistas"

LEER MÁS
Keiko Fujimori sobre el conteo de la ONPE: "Las actas que están viniendo del extranjero nos da mucho aliento"

Keiko Fujimori sobre el conteo de la ONPE: "Las actas que están viniendo del extranjero nos da mucho aliento"

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

Por primera vez este distrito en Lima tendrá una universidad nacional: contará con 30 carreras, entre ellas Medicina e Inteligencia Artificial

LEER MÁS
Caso Lizeth Marzano: prueba de luminol en el auto de Adrián Villar da negativo tras cuatro meses de espera

Caso Lizeth Marzano: prueba de luminol en el auto de Adrián Villar da negativo tras cuatro meses de espera

LEER MÁS
Impactante hallazgo en Tumbes: encuentran una enorme ballena jorobada de más de 14 metros en avanzado estado de descomposición

Impactante hallazgo en Tumbes: encuentran una enorme ballena jorobada de más de 14 metros en avanzado estado de descomposición

LEER MÁS
Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

Estrenan nuevo pulmón verde de Lima: uno de los parques más emblemáticos de Lince recibió una remodelación en sus 11 hectáreas

LEER MÁS
De Lima Sur a la UNMSM en 45 minutos: estación San Marcos de la Línea 2 entra a su etapa final

De Lima Sur a la UNMSM en 45 minutos: estación San Marcos de la Línea 2 entra a su etapa final

LEER MÁS
Senamhi emite alerta roja por incremento de temperatura en Lima y otras regiones de la costa desde mañana

Senamhi emite alerta roja por incremento de temperatura en Lima y otras regiones de la costa desde mañana

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025