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Examen de admisión UNI 2026-II: así podrás acceder gratis al simulacro presencial de julio

El simulacro permitirá a los postulantes familiarizarse con la estructura del examen oficial y evaluar su nivel de preparación. Los interesados solo deben completar el registro y el pago del examen para acceder al beneficio.

Cronograma del examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional de Ingeniería
Cronograma del examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional de Ingeniería | Composición LR
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Los jóvenes que planean postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) podrán acceder gratuitamente al Simulacro Presencial de Admisión si completan su inscripción y pago para el examen de admisión 2026-II hasta el 30 de junio. La prueba se realizará el 5 de julio y busca que los aspirantes enfrenten una evaluación similar a la que rendirán durante el proceso oficial de ingreso.

La casa de estudios indicó que esta medida permitirá a los postulantes familiarizarse con la estructura de la prueba, administrar mejor sus tiempos y evaluar su nivel de preparación semanas antes del examen. Quienes no alcancen la promoción también podrán participar en el simulacro mediante una inscripción independiente.

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¿Quiénes accederán al beneficio y cómo participar?

La gratuidad está dirigida a los estudiantes que formalicen su inscripción al examen de admisión 2026-II dentro del plazo establecido. En cambio, quienes se registren únicamente para el simulacro deberán asumir un pago de S/100. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 3 de julio.

Los interesados deberán registrarse en la plataforma de Admisión UNI, adjuntar una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco y efectuar el pago por los canales autorizados, entre ellos BCP, Yape y Banca Móvil BCP. La universidad también habilitó números de atención para resolver consultas relacionadas con el proceso.

Cronograma del examen UNI 2026-II

La UNI ofrecerá 1.630 vacantes en esta convocatoria. De acuerdo con el cronograma oficial, las evaluaciones se desarrollarán los días 10, 12 y 14 de agosto, mientras que la prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura tendrá lugar el 8 de agosto.

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