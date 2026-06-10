El cáncer de próstata es una de las enfermedades más importante en los varones, el cual ocupa el primer lugar entre los tumores malignos masculinos | Composición LR | Liga Contra el Cáncer

El cáncer de próstata es una de las enfermedades más importante en los varones, el cual ocupa el primer lugar entre los tumores malignos masculinos | Composición LR | Liga Contra el Cáncer

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El cáncer de próstata continúa siendo una de las principales amenazas para la salud masculina en el Perú. De acuerdo con la institución Liga Contra el Cáncer, cada año cerca de 4.000 peruanos pierden la vida a causa de esta enfermedad, una cifra que supera los fallecimientos por homicidio registrados en el país. Además, se detectan más de 8.000 nuevos casos al año, la mayoría en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de curación disminuyen considerablemente.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, el Dr. José Medina, médico especialista en urología general y oncología, advirtió que aún perduran los prejuicios y temores en el país, lo cual impide a miles de hombres realizarse controles preventivos, especialmente por el examen a través del tacto rectal. "Es un examen que puede durar de 3 a 5 segundos (…) puede ser incómodo, pero no es un examen doloroso", señaló el especialista para La República.

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Más de 10 peruanos mueren al día por cáncer de próstata

Medina explicó que la enfermedad se origina por el crecimiento anormal y desordenado de las células en la glándula prostática, las cuales pierden el control, lo que lleva a la formación de un tumor.

Según la institución, desde 2021 se registra un incremento sostenido de aproximadamente 800 nuevos diagnósticos por año. Asimismo, se estima que uno de cada siete hombres desarrollará cáncer de próstata a lo largo de su vida. Los mayores de 65 años son el grupo más afectado, mientras que el 75% de los diagnósticos corresponde a etapas terminales.

Bajo este panorama, el Dr. Jorge Stucchi, médico urólogo de la Clínica Ricardo Palma, recomendó que todo adulto debe realizarse un chequeo preventivo desde los 40 años, independientemente de si un familiar del paciente padeció esta enfermedad. "La edad de mayor prevalencia es a partir de los 60 años; sin embargo, dependiendo de la carga genética, también hay estudios de prevalencia desde los 40 años", sostuvo.

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Miedo y vergüenza que retrasan los diagnósticos

Ambos especialistas advirtieron que uno de los principales obstáculos para detectar la enfermedad a tiempo es el temor de los pacientes a someterse a exámenes médicos relacionados con la próstata, como el tacto rectal. "Hay un tabú, una dificultad para que los hombres acudan a la evaluación urológica por el miedo. Piensan que van a perder su masculinidad; sin embargo, es hacer un examen que dura entre tres o cinco segundos. Es un examen que no es doloroso", acotó Medina.

Al respecto, Stucchi aseveró que el chequeo preventivo del cáncer de próstata es totalmente necesario y representa "un mal rato que se tiene que pasar una vez al año o cada dos, si todo está bien", con la finalidad de salvar la vida del paciente. Asimismo, añadió que, si bien la prueba por tacto rectal contribuye a un mejor diagnóstico, primero se debe realizar el examen PSA (antígeno prostático específico). "Según los resultados, se valora la necesidad de una evaluación por el recto", explicó el urólogo.

Además, actualmente existen herramientas diagnósticas como la resonancia magnética multiparamétrica y el PET Scan, las cuales complementan exámenes tradicionales como el PSA y el tacto rectal. Los expertos resaltaron que la detección temprana también preserva la calidad de vida del paciente, pues permite mantener funciones urinarias y sexuales sin mayores complicaciones.

Enfermedad silenciosa que inicia sin síntomas

El cáncer de próstata suele desarrollarse sin presentar síntomas en sus etapas iniciales, lo que dificulta su identificación temprana. Por ello, el urólogo Medina señaló que la Liga Contra el Cáncer busca promover una cultura preventiva a fin de que los hombres acudan periódicamente a evaluarse, incluso sin síntomas, puesto que, si se detecta en etapas tempranas, las tasas de superación de la enfermedad superan el 99%.

Sin embargo, el especialista advirtió que los síntomas pueden presentarse en una etapa avanzada del cáncer. Estos se caracterizan por dificultad al orinar, goteo al finalizar la micción, sangrado, dolor en la pelvis, pérdida de peso inexplicable y disfunción eréctil persistente. Por otro lado, Medina acotó que, si bien la obesidad y el sobrepeso se "correlacionan con distintos tipos de tumores, no constituyen un factor de riesgo directo para desarrollar cáncer".

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Tratamientos según etapa del cáncer

Por su parte, el Dr. Stucchi explicó que el cáncer de próstata puede clasificarse en tres etapas: inicial, intermedia y avanzada. En la primera fase, si se detecta a tiempo, "el tratamiento tiene intención curativa".

Con respecto a la etapa intermedia, el especialista aseguró que también puede tratarse con una intervención quirúrgica y, dependiendo de los resultados, complementarse con radioterapia. "La finalidad es eliminar las posibles células tumorales remanentes después de la cirugía", sostuvo.

No obstante, en los casos avanzados se utiliza un tratamiento hormonal para bloquear la producción de testosterona mediante cirugía o medicamentos, ya que "el cáncer de próstata depende de esta hormona sexual para desarrollarse".

Factores de riesgo

Si bien una detección temprana del cáncer de próstata puede salvar vidas, los especialistas también detallaron cuáles son los factores de riesgo durante los tratamientos, sobre todo cuando el paciente tiene más de 50 años y está en una etapa intermedia o avanzada.

De acuerdo con el urólogo Medina, existen dos tratamientos con una efectividad casi del 100%: la prostatectomía radical y la radioterapia. La primera consiste en retirar toda la próstata (tumor) junto con las vesículas seminales a través de una intervención quirúrgica, mientras que en la segunda se utiliza radiación dirigida a la zona prostática para destruir las células tumorales. "En la mayoría de los casos preferimos la cirugía porque genera menos efectos adversos que la radioterapia", acotó.

Impacto en la función sexual

Los médicos urólogos precisaron que una detección a tiempo de la enfermedad ayuda a mantener funciones sexuales y urinarias sin ningún problema; sin embargo, en una etapa avanzada aumenta la probabilidad de consecuencias. El especialista Stucchi sostuvo que con la intervención quirúrgica "existe riesgo para la función sexual si el tumor ha comprometido las estructuras nerviosas encargadas de la erección".

Asimismo, detalló que puede haber alguna incontinencia urinaria, aunque ello depende de la experiencia del cirujano y del estudio preoperatorio. "Si hay una lesión de las bandeletas neurovasculares, el paciente puede perder la capacidad de recuperar una erección de forma natural".

Por su parte, Medina aseguró que la prostatectomía radical puede "disminuir la función eréctil en distintos grados (…) esto ocurre porque detrás de la próstata se encuentran los nervios responsables de la erección, que pueden verse afectados durante la cirugía". En ese sentido, la afectación de la erección puede variar entre 10% y 60%, dependiendo de los casos.

Pese a ello, cuando existe una lesión irreversible, Stucchi señaló que hay métodos que permiten mantener una vida sexual activa. "Una de ellas es la aplicación de prostaglandinas, mediante inyecciones en los cuerpos cavernosos del pene para generar una erección y permitir la actividad sexual".

Finalmente, ambos especialistas coincidieron en que el principal reto no está solo en ampliar el acceso a pruebas, sino en romper el miedo que aún aleja a los hombres del consultorio. Si se detecta a tiempo, el cáncer de próstata puede tratarse con alta eficacia; si se diagnostica tarde, reduce las opciones y compromete la vida del paciente.

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