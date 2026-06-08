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Periodista Pancho de Piérola se indigna con personas que votaron por Roberto Sánchez en Miraflores y San Isidro: “¡Cómo es posible!”

Pancho de Piérola criticó el respaldo a Roberto Sánchez en distritos acomodados y cuestionó cómo sectores educados votan por un candidato que no es "moderado". "El Perú no necesita jugar a la revolución desde la comodidad", dijo.

Pancho de Piérola expresa su indignación en redes por los votos de Roberto Sánchez en Miraflores y San Isidro durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio.
Pancho de Piérola expresa su indignación en redes por los votos de Roberto Sánchez en Miraflores y San Isidro durante la segunda vuelta electoral del 7 de junio. | Foto: Facebook
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El conductor de televisión Pancho de Piérola expresó su indignación en sus redes sociales al informar sobre los votos que obtuvo el candidato presidencial Roberto Sánchez en Miraflores y San Isidro, los distritos más pudientes del Perú, en la última segunda vuelta entre los líderes de Fuerza Popular y Roberto Sánchez, que se llevó a cabo el domingo 7 de junio.

"¿Cómo es posible?", preguntó Pancho de Piérola, expareja de Mariana Vértiz, al notar que Roberto Sánchez, natural de Huaral, logró casi 18.000 votos en Miraflores, mientras que en San Isidro fue respaldado por casi 10.000 personas.

"Mientras miles de peruanos huyen del socialismo en Venezuela, Cuba o Argentina... en algunos de los distritos más privilegiados, educados y acomodados del Perú, decenas de miles decidieron votar por Roberto Sánchez", expresó De Piérola, quien el año pasado fue vinculado a la actriz trans Javiera Arnillas.

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Pancho de Piérola molesto con votantes de Roberto Sánchez

Además de despotricar contra Roberto Sánchez y sus allegados, el exconductor de Canal N, Bethel y Panamericana Televisión ('Buenos días Perú') cuestionó a los residentes de distritos acomodados por dar su voto a un candidato que, según él, promueve ideas económicas que ya destruyeron países enteros en América Latina.

"Lo realmente alarmante es ver cómo sectores con acceso a educación, internet, viajes, información y privilegios económicos terminan romantizando modelos fracasados que jamás aceptarían vivir en carne propia", indicó en su post del lunes 8 de junio.

Finalmente, Pancho de Piérola indicó que la gente de dichos distritos no tiene nada que perder. "El socialismo nunca arruina a quienes lo defienden desde un café en San Isidro. Arruina a la clase media, al emprendedor, al trabajador y al pobre que pierde oportunidades, empleo y libertad. El Perú no necesita jugar a la revolución desde la comodidad. Necesita responsabilidad, memoria histórica y sentido común", concluyó.

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