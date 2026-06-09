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Política

Ipsos advierte posible ventaja para Keiko Fujimori por votos del extranjero y actas impugnadas

Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, indicó que los modelos de proyección otorgan una ventaja a la candidata de Fuerza Popular. Hasta el momento, el voto en el extranjero está procesado al 26,03%, donde Fujimori obtiene un 64,94%.

Ipsos señaló que proyecciones presentan ventaja a Fujimori | Composición: LR.
Ipsos señaló que proyecciones presentan ventaja a Fujimori | Composición: LR.
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Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, señaló que los modelos de proyección elaborados por la encuestadora muestran una posible ventaja para Keiko Fujimori. Según explicó, esta tendencia respondería en gran medida al respaldo que la candidata obtiene en el voto en el extranjero.

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"Hemos hecho cálculos internos con distintos escenarios y, en la mayoría de ellos, gana Fujimori. El porcentaje que observamos ahora, sin incluir el voto en el extranjero ni las zonas remotas, da una ligera ventaja a Sánchez. Sin embargo, los modelos desarrollados colocan ligeramente por delante a Fujimori. (...) En las zonas rurales, Sánchez tiene ventaja, pero existen variaciones asociadas al ausentismo", señaló.

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Torres indicó que las actas impugnadas también podrían terminar favoreciendo a Fuerza Popular: "El grupo que falta considerar son las mesas impugnadas y observadas. La mayoría se encuentra en Lima, una zona donde Fujimori obtiene una amplia votación. A medida que esas impugnaciones se resuelvan, es probable que el resultado la favorezca", añadió.

Hasta el momento, los resultados oficiales han sido procesados al 95,84%, con Sánchez a la cabeza con el 50,06% de los votos. Aún quedan 1.541 actas por ser remitidas al Jurado Electoral Especial correspondiente. Mientras tanto, el voto en el extranjero ha sido procesado al 26,03% y muestra una tendencia favorable a Fujimori, quien acumula el 64,94% de los sufragios emitidos fuera del territorio nacional.

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