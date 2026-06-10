Gobernador del Cusco cuestiona legitimidad electoral y exige reconciliación nacional urgente

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El gobernador regional del Cusco, Wener Salcedo, expresó su preocupación por la actual coyuntura política, señalando que los resultados electorales evidencian un bajo nivel de representatividad que afecta la legitimidad del próximo gobierno. “Está cerrándose con esos porcentajes tan mínimos de representación, que eso ya lo que te está provocando es deslegitimidad”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que gran parte de la ciudadanía haya acudido a votar motivada por el miedo y no por propuestas concretas, lo que —según indicó— refleja una crisis política sostenida en el tiempo. También criticó el centralismo del gobierno nacional y el rol del Ministerio de Economía y Finanzas, al que responsabilizó por no atender problemas estructurales como la desnutrición, la anemia y la precariedad educativa.

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Resultados y protestas

En relación a posibles conflictos sociales, Salcedo fue enfático al pedir responsabilidad al próximo gobierno y a la ciudadanía para evitar escenarios de violencia. “No voy a ser testigo del derramamiento de una gota de sangre más de mis conciudadanos”, sostuvo, al tiempo de exhortar a priorizar el diálogo, la escucha activa y la reconciliación para prevenir protestas que deriven en pérdidas humanas.

En ese contexto, destacó iniciativas impulsadas desde el Cusco en materia educativa y de infraestructura, y remarcó la necesidad de que el futuro gobernante cumpla sus compromisos y promueva la reconciliación nacional. Salcedo hizo un llamado a evitar más conflictos sociales y enfatizó que el país requiere diálogo, liderazgo y propuestas claras para cerrar brechas y recuperar la confianza ciudadana.