Ministerio de Salud despide a 2000 trabajadores de la Dirección de Salud Lima sur

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Dos mil trabajadores de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur fueron despedidos al no renovarles sus contratos, manifestó Mateo Talavera Rivas, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Diris Lima Sur.

El director José Morales de la Cruz, con su silencio e indolencia, prácticamente ha obligado a los trabajadores a decidir laborar sin orden de servicio, esperando que se apiade de ellos y les renueve sus contratos, precisó Talavera Rivas.

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Dentro de estos 2.000 trabajadores hay personas vulnerables, como mujeres embarazadas, personal contagiado de TBC y pacientes con cáncer que necesitan trabajar para mantener a sus familias y comprar sus medicamentos para sus tratamientos, sostuvo Juliana Zelada, secretaria nacional de actas y archivos de la Confederación Nacional de Trabajadores del Sector Salud (Confenutssa).

Trabajadores reclaman frente al Ministerio de Salud renovar sus contratos

“Son personal que trabajaron durante el Covid, expusieron sus vidas, muchos de sus compañeros murieron y así les paga, no renovándoles sus contratos. El director dice que no hay dinero, pero es falso, porque todo está presupuestado”, dijo Zelada.

Por estos motivos, solicitamos la restitución de estos 2.000 trabajadores, que hicieron que el año pasado la Diris Lima Sur tuviera los más altos índices de atención a la población, agregó Mateo Talavera.

El 1 de junio último, 2 millones de residentes de Lima Sur se quedaron sin atención por el despido masivo realizado por el director de la Diris Lima Sur, José Morales de la Cruz, agregó el dirigente. Asimismo, hizo un llamado a la humanidad del presidente de la República, José María Balcázar; del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero; y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, porque está en juego la vida de 2.000 familias, finalizó Talavera Rivas.

Los trabajadores de la Diris Lima Sur laboran en hospitales e institutos especializados: hospitales nacionales, hospitales de apoyo y centros especializados de la red del Ministerio de Salud; así como en establecimientos del primer nivel de atención: centros de salud, puestos de salud, centros maternoinfantiles y centros de salud mental comunitaria.