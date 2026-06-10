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Economía

Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 10 de junio: tipo de cambio y cotización actualizada en bancos y mercado paralelo

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 10 de junio | Composición LR
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 10 de junio | Composición LR | Foto: Andina/Composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

08:00
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,372 • Venta: S/3,375

07:00
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este miércoles 10 de junio

El tipo de cambio para este lunes 10 de junio abrió en S/3,3909, según el portal económico Bloomberg.

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 10 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,410 la venta.

Precio del dólar hoy, miércoles 10 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

08:00
10/6/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,372
• Venta: S/3,375

07:00
10/6/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este miércoles 10 de junio

El tipo de cambio para este lunes 10 de junio abrió en S/3,3909, según el portal económico Bloomberg.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY 10 de junio?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558
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