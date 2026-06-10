Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 10 de junio: tipo de cambio y cotización actualizada en bancos y mercado paralelo

El tipo de cambio para este lunes 10 de junio abrió en S/3,3909, según el portal económico Bloomberg .

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 10 de junio | Composición LR | Foto: Andina/Composición LR

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 10 de junio | Composición LR | Foto: Andina/Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 10 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,410 la venta.

Precio del dólar hoy, miércoles 10 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio 08:00 Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy? • Compra: S/3,372

• Venta: S/3,375 07:00 Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este miércoles 10 de junio El tipo de cambio para este lunes 10 de junio abrió en S/3,3909, según el portal económico Bloomberg.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY 10 de junio?

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank