Precio del dólar hoy en Perú, miércoles 10 de junio: tipo de cambio y cotización actualizada en bancos y mercado paralelo
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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MOMENTOS DESTACADOS
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?
• Compra: S/3,372 • Venta: S/3,375
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este miércoles 10 de junio
El tipo de cambio para este lunes 10 de junio abrió en S/3,3909, según el portal económico Bloomberg.
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 10 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,410 la venta.
Precio del dólar hoy, miércoles 10 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?
• Compra: S/3,372
• Venta: S/3,375
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este miércoles 10 de junio
El tipo de cambio para este lunes 10 de junio abrió en S/3,3909, según el portal económico Bloomberg.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY 10 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558