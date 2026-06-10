Shakira se presentará en la inauguración del Mundial 2026 en México, mientras que LISA lo hará en Estados Unidos. | Foto: composición LR/EFE

Shakira se presentará en la inauguración del Mundial 2026 en México, mientras que LISA lo hará en Estados Unidos. | Foto: composición LR/EFE

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Copa Mundial 2026 marcará un hito en la historia del fútbol. Por primera vez, tres países compartirán la inauguración con espectáculos que buscan reflejar la identidad cultural de cada sede. México, Canadá y Estados Unidos abrirán el torneo con presentaciones musicales de cantantes internacionales y locales, reforzando el mensaje de unidad que la FIFA quiere transmitir.

Los aficionados no solo esperan los partidos inaugurales, sino también los shows que acompañarán el inicio del campeonato. Cada país anfitrión tendrá su propia ceremonia, con horarios distintos y figuras de la música que prometen convertir la apertura en un evento global.

TE RECOMENDAMOS YOGA TÁNTRICO: CÓMO TRANSFORMAR TU ENERGÍA Y TU CONSCIENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

México: Shakira, el regreso de un ícono del mundial

En horario de Perú, el espectáculo en el Estadio Azteca de Ciudad de México comenzará el jueves 11 de junio a las 12.30 p. m. La gran protagonista será Shakira, quien interpretará ‘Dai Dai’ junto a Burna Boy, el nuevo himno oficial del torneo. La expectativa es enorme, pues la colombiana volverá a cantar en una inauguración después de su recordado ‘Waka Waka’ en 2010, aunque también brilló en las clausuras de las ediciones realizadas en 2006 y 2014.

Además de ‘La Loba’, el escenario reunirá a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes aportarán diversidad de géneros y estilos a la fiesta mundialista. Posteriormente, México se medirá contra Sudáfrica en lo que se convertirá en el primer duelo del evento deportivo.

Canadá: voces icónicas y talento emergente

El viernes 12 de junio, a las 2.30 p. m. hora peruana, Toronto será el epicentro de la segunda ceremonia, que acompañará al partido del país anfitrión contra Bosnia y Herzegovina. Alanis Morissette y Michael Bublé encabezan la lista de artistas, acompañados por Alessia Cara y Jessie Reyez, quienes representan la nueva generación de la música canadiense.

El cartel se completa con Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, garantizando un espectáculo variado que combina pop, soul y ritmos internacionales.

Estados Unidos: pop global y estrellas latinas

Ese mismo viernes, a las 8.30 p. m. hora peruana, Los Ángeles recibirá la tercera inauguración en el SoFi Stadium. Katy Perry, Anitta y LISA, integrante de BLACKPINK, figuran entre las estrellas confirmadas y prometen aportar un toque de pop global. El show también contará con Future, Rema y nuevamente Tyla, quienes consolidan una programación que mezcla música urbana, afrobeat y pop internacional.

En particular, Anitta, LISA y Rema lanzaron 'Goals', otra canción oficial del Mundial 2026, lo que alimenta la expectativa por su participación en esta ceremonia.