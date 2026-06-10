HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Entretenimiento

Ceremonia inaugural del Mundial 2026: hora, artistas y quiénes cantarán en México, Canadá y EE. UU.

La Copa Mundial 2026 será histórica al contar con tres inauguraciones en México, Canadá y Estados Unidos. Artistas como Shakira, LISA y Katy Perry han sido confirmadas como parte del cartel.

Shakira se presentará en la inauguración del Mundial 2026 en México, mientras que LISA lo hará en Estados Unidos.
Shakira se presentará en la inauguración del Mundial 2026 en México, mientras que LISA lo hará en Estados Unidos. | Foto: composición LR/EFE
Escuchar
Resumen
Compartir

La Copa Mundial 2026 marcará un hito en la historia del fútbol. Por primera vez, tres países compartirán la inauguración con espectáculos que buscan reflejar la identidad cultural de cada sede. México, Canadá y Estados Unidos abrirán el torneo con presentaciones musicales de cantantes internacionales y locales, reforzando el mensaje de unidad que la FIFA quiere transmitir.

Los aficionados no solo esperan los partidos inaugurales, sino también los shows que acompañarán el inicio del campeonato. Cada país anfitrión tendrá su propia ceremonia, con horarios distintos y figuras de la música que prometen convertir la apertura en un evento global.

TE RECOMENDAMOS

YOGA TÁNTRICO: CÓMO TRANSFORMAR TU ENERGÍA Y TU CONSCIENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Santos Bravos hace historia al conquistar su primer trofeo como ‘Mejor artista o grupo’ en Puerto Rico

lr.pe

México: Shakira, el regreso de un ícono del mundial

En horario de Perú, el espectáculo en el Estadio Azteca de Ciudad de México comenzará el jueves 11 de junio a las 12.30 p. m. La gran protagonista será Shakira, quien interpretará ‘Dai Dai’ junto a Burna Boy, el nuevo himno oficial del torneo. La expectativa es enorme, pues la colombiana volverá a cantar en una inauguración después de su recordado ‘Waka Waka’ en 2010, aunque también brilló en las clausuras de las ediciones realizadas en 2006 y 2014.

Además de ‘La Loba’, el escenario reunirá a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes aportarán diversidad de géneros y estilos a la fiesta mundialista. Posteriormente, México se medirá contra Sudáfrica en lo que se convertirá en el primer duelo del evento deportivo.

Canadá: voces icónicas y talento emergente

El viernes 12 de junio, a las 2.30 p. m. hora peruana, Toronto será el epicentro de la segunda ceremonia, que acompañará al partido del país anfitrión contra Bosnia y Herzegovina. Alanis Morissette y Michael Bublé encabezan la lista de artistas, acompañados por Alessia Cara y Jessie Reyez, quienes representan la nueva generación de la música canadiense.

El cartel se completa con Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, garantizando un espectáculo variado que combina pop, soul y ritmos internacionales.

PUEDES VER: Salsa Lima Festival 2026, con Oscar de León, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, La India y más artistas internacionales, cerca al sold out

lr.pe

Estados Unidos: pop global y estrellas latinas

Ese mismo viernes, a las 8.30 p. m. hora peruana, Los Ángeles recibirá la tercera inauguración en el SoFi Stadium. Katy Perry, Anitta y LISA, integrante de BLACKPINK, figuran entre las estrellas confirmadas y prometen aportar un toque de pop global. El show también contará con Future, Rema y nuevamente Tyla, quienes consolidan una programación que mezcla música urbana, afrobeat y pop internacional.

En particular, Anitta, LISA y Rema lanzaron 'Goals', otra canción oficial del Mundial 2026, lo que alimenta la expectativa por su participación en esta ceremonia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cantante Masiel Málaga, expareja de Churrito Hinostroza, sorprende al revelar cómo quedó tras su manga gástrica: “Así quedamos”

Cantante Masiel Málaga, expareja de Churrito Hinostroza, sorprende al revelar cómo quedó tras su manga gástrica: “Así quedamos”

LEER MÁS
Fallece madre de Tomate Barraza tras luchar contra enfermedad: "Cuídanos desde el cielo"

Fallece madre de Tomate Barraza tras luchar contra enfermedad: "Cuídanos desde el cielo"

LEER MÁS
Santos Bravos hace historia al conquistar su primer trofeo como ‘Mejor artista o grupo’ en Puerto Rico

Santos Bravos hace historia al conquistar su primer trofeo como ‘Mejor artista o grupo’ en Puerto Rico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Charlie Zaa llega a Lima este 2026: fecha, lugar y precio de entradas para el show del ícono del romanticismo latino

Charlie Zaa llega a Lima este 2026: fecha, lugar y precio de entradas para el show del ícono del romanticismo latino

LEER MÁS
Así fue la pelea entre Mariella Zanetti y Tula Rodríguez que casi acaba con su amistad: "No fue a mi boda"

Así fue la pelea entre Mariella Zanetti y Tula Rodríguez que casi acaba con su amistad: "No fue a mi boda"

LEER MÁS
Gerald Oropeza ACLARA su vínculo con Olenka Cuba, la ahora esposa de Leonard León: "Es guapa"

Gerald Oropeza ACLARA su vínculo con Olenka Cuba, la ahora esposa de Leonard León: "Es guapa"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025