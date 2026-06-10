Comisión de Gracias Presidenciales rechaza indulto de Pedro Castillo
Ejecutivo rechazó el sexto pedido de indulto a favor del exmandatario que se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.
- Juntos por el Perú pide al JNE actuar contra Alfredo Torres por marcar posición a favor de Fujimori
- Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026
La Comisión de Gracias Presidenciales rechazó la solicitud de indulto presentada por el expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. La decisión fue comunicada luego de que el grupo evaluara el pedido y concluyera que no cumplía con los requisitos establecidos para acceder a este beneficio, por lo que el exmandatario continuará sujeto a las medidas dispuestas por las autoridades competentes.
Noticia en desarrollo…