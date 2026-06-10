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Política

Comisión de Gracias Presidenciales rechaza indulto de Pedro Castillo

Ejecutivo rechazó el sexto pedido de indulto a favor del exmandatario que se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.

Comisión encargada rechazó pedido a favor del expresidente. Foto: difusión
Comisión encargada rechazó pedido a favor del expresidente. Foto: difusión
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La Comisión de Gracias Presidenciales rechazó la solicitud de indulto presentada por el expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. La decisión fue comunicada luego de que el grupo evaluara el pedido y concluyera que no cumplía con los requisitos establecidos para acceder a este beneficio, por lo que el exmandatario continuará sujeto a las medidas dispuestas por las autoridades competentes.

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