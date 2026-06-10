Comisión de Gracias Presidenciales rechaza indulto de Pedro Castillo

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La Comisión de Gracias Presidenciales rechazó la solicitud de indulto presentada por el expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. La decisión fue comunicada luego de que el grupo evaluara el pedido y concluyera que no cumplía con los requisitos establecidos para acceder a este beneficio, por lo que el exmandatario continuará sujeto a las medidas dispuestas por las autoridades competentes.

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