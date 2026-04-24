La promesa de empleos bien remunerados en Moscú terminó convirtiéndose, para decenas de ciudadanos peruanos, en una experiencia vinculada a la guerra entre Rusia y Ucrania. Según denuncias de sus familiares, más de 120 personas habrían sido reclutadas con ofertas laborales engañosas y luego trasladadas a zonas de conflicto.

De acuerdo con los testimonios, los viajeros aceptaron propuestas de trabajo en rubros como seguridad, electricidad o cocina, con ingresos que podían alcanzar los US$50.000 mensuales. Sin embargo, tras su llegada a Rusia, el escenario cambió abruptamente y varios habrían sido enviados al frente de combate en Ucrania sin haber sido informados previamente.

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La incertidumbre crece entre sus allegados, quienes aseguran haber perdido contacto con ellos desde hace meses y no contar con información oficial sobre su ubicación o estado de salud. Esta situación ha generado preocupación por las condiciones en las que se encontrarían en medio del conflicto.

“Ellos han sido llevados con mentiras. Les dijeron que iban a cuidar cancillerías y embajadas. Fue lo único que les dijeron. Si sabían electricidad entraban al campo de electricidad, si eran de cocina, al área de cocina; pero en ningún momento se les dijo que iban a ir a primera línea (…) Uno por necesidad y por dar una buena estabilidad a sus hijos lo hace (acepta un trabajo en el extranjero), pero fueron llevados con mentiras. Nosotros estamos sufriendo”, señaló una mujer a 24 Horas, cuyo hermano habría fallecido, y denunció no tener contacto con su esposo y su primo, quienes están desaparecidos tras días de llegar al país.

Familiares realizan plantón frente a la embajada de Rusia

Un grupo de familiares se reunió frente a la Embajada de Rusia en San Isidro para exigir respuestas sobre el paradero de sus parientes. Con carteles y fotografías, reclamaron la intervención de las autoridades ante lo que consideran un caso de reclutamiento irregular en el contexto de la guerra.

Un testimonio de un peruano, quien asegura haber viajado bajo engaños, pidió apoyo a sus seres queridos para que se contacten con la embajada y así poder regresar al Perú, señalando que se encuentra en una situación crítica.

“Estoy en Rusia, en el ejército. Yo no sabía que iba a estar aquí. Me dijeron que iba a cuidar instalaciones nada más. Hagan lo posible para que pueda regresar a Perú. Comuníquense con la embajada de Perú, aquí en Rusia, para que me ayude por favor”, se lee en el mensaje compartido en 24 Horas.

Cancillería se pronuncia sobre la situación de peruanos en zona de conflicto

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que viene realizando un seguimiento constante a los casos de peruanos que se trasladaron al extranjero, principalmente a Rusia y Ucrania, para prestar servicios en sus fuerzas armadas y que actualmente se encuentran desaparecidos o en situación vulnerable. En ese sentido, se han solicitado datos oficiales a las autoridades de ambos países con el fin de conocer su paradero y situación actual.

Asimismo, la Cancillería confirmó que se logró la repatriación de cuatro compatriotas que acudieron a la Embajada del Perú en Moscú en busca de apoyo. Los ciudadanos retornaron al país esta semana tras recibir asistencia consular, mientras que otro peruano fue atendido en Polonia, desde donde también se gestionó su regreso seguro. Las autoridades reiteraron el llamado a informarse adecuadamente antes de aceptar trabajos en zonas vinculadas a la guerra.