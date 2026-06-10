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Deportes

Orgullo nacional: 11 deportistas peruanos reciben los Laureles Deportivos en el Estadio Nacional

En una emotiva ceremonia por el 45.° aniversario del IPD, figuras del surf, parataekwondo y parabádminton fueron condecoradas con los grados de Gran Cruz y Gran Oficial por sus hazañas internacionales.

Los once deportistas laureados posan en el Estadio Nacional tras recibir la máxima distinción del deporte peruano.
Los once deportistas laureados posan en el Estadio Nacional tras recibir la máxima distinción del deporte peruano. | IPD
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El deporte peruano vivió una jornada memorable en el Estadio Nacional. Con motivo de su 45.° aniversario, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) concedió los Laureles Deportivos del Perú a 11 reconocidos atletas de alto rendimiento. Esta distinción, la más importante que otorga el Estado en el ámbito deportivo, dejará grabados los nombres de los homenajeados en el frontis del coloso de José Díaz.

El acto fue presidido por Sergio Ludeña Visalot, titular del IPD, junto con la ministra de Educación, María Esther Cuadros, y el presidente del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, Pedro Lavado Degracia, quienes compartieron el homenaje con los deportistas y sus familiares.

El valor del esfuerzo invisible

En su discurso, Sergio Ludeña subrayó que este reconocimiento no responde a la casualidad, sino al trabajo perseverante de los deportistas: “El IPD no solo premia un triunfo de élite; premia años de amaneceres entrenando cuando nadie miraba. Por eso hoy, el país entero los observa y los aplaude”.

Por su parte, la ministra de Educación destacó que las victorias de estos atletas llenan de orgullo al país y se convierten en un ejemplo fundamental para que las nuevas generaciones busquen cumplir sus objetivos.

Uno de los pasajes más emotivos de la ceremonia lo protagonizó la parabadmintonista Giuliana Poveda, quien recibió sus quintos y sextos Laureles Deportivos. Al intervenir, evocó con emoción a sus padres: “Desde que nací, nunca permitieron que mi discapacidad definiera quién era ni hasta dónde podía llegar. Mi papá falleció cuando yo tenía 11 años y mi mamá se convirtió en mi mayor apoyo. Si hoy recibo este homenaje, es también para ellos”.

¿Quiénes son los nuevos laureados?

Los deportistas reconocidos pertenecen a programas de apoyo del IPD y cuentan con el respaldo del Ministerio de Educación. Las distinciones se distribuyeron en las dos categorías más altas previstas por la ley:

Grado de Gran Cruz

Esta categoría está reservada para campeones mundiales, atletas que rompen récords del mundo o ganadores de la medalla de oro en Juegos Olímpicos o Paralímpicos.

  • Angélica Espinoza (Parataekwondo): Por su histórica medalla de oro en los Juegos Paralímpicos París 2024.
  • Vania Torres (Tabla): Por proclamarse campeona mundial (medalla de oro) en el ISA World SUP Paddleboard Championship 2025 en El Salvador.

Grado de Gran Oficial

Se entrega a los deportistas que alcanzan el segundo o el tercer puesto en competencias mundiales de máxima categoría.

  • Rubí Fernández (Parabádminton): Medallas de bronce en el Mundial de Suiza 2019 y el Mundial de Tailandia 2024.
  • Pilar Jáuregui (Parabádminton): Medallas de bronce y plata en el Mundial de Tailandia 2024.
  • Giuliana Poveda (Parabádminton): Dos medallas de bronce en el Mundial de Tailandia 2024.
  • Nilton Quispe (Parabádminton): Medalla de bronce en el Mundial de Tailandia 2024.
  • Jesús Salvá (Parabádminton): Medalla de bronce en el Mundial de Tailandia 2024.
  • Lucca Mesinas (Tabla): Medalla de plata en el ISA World Surfing Games 2023 en El Salvador.
  • Miguel Tudela (Tabla): Medalla de bronce en el ISA World Surfing Games 2023 en El Salvador.
  • María Fernanda Reyes (Tabla): Medalla de bronce en el ISA World Longboard Surfing Championship 2025 en El Salvador.
  • Itzel Delgado (Canotaje): Medalla de plata en el 2023 ICF Stand Up Paddling (SUP) World Championships en Tailandia.
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