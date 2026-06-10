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Política

Aymaras llaman a movilización para desconocer a Keiko Fujimori como presidenta de Perú

Comuneros y dirigente acordaron que no aceptarán la posible victoria de la hija del exdictador.

Ciudadanos aymaras protestaron contra Fujimori | Foto: LR.
Ciudadanos aymaras protestaron contra Fujimori | Foto: LR.
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Dirigentes de gremios y comuneros aymaras convocaron a una marcha nacional para desconocer a Keiko Fujimori si es elegida presidenta del Perú con los votos del exterior.

El acuerdo fue aprobado por presidentes de comunidades y tenientes gobernadores de la provincia de El Collao-Ilave.

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“Nosotros no olvidamos el fraude del año 2022. Con ese antecedente no confiamos en que los votos del exterior son el respaldo de Fujimori. Nosotros respaldamos una opción política para desterrar al fujimorismo. Desde ahora nos declaramos en huelga indefinida y  en alerta permanente. Para nosotros hay fraude diga lo que sigan. Así entendemos la actual incertidumbre.”, dijo Lucio Callo Callata, dirigente del comité nacional de lucha.

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Plantón de los comuneros

Los comuneros hicieron un plantón sobre el puente internacional de Ilave luego de tomar el acuerdo de desconocer y no permitir el arribo futuro de la hija del exdictador Fujimori.

“El acuerdo es unánime. Sabemos lo que fue el gobierno de Fujimori. Sabemos cómo ha gobernado estos últimos años desde el Congreso. Para nosotros el único presidente legítimo es Roberto Sánchez. Keiko Fujimori nunca será reconocida como presidenta. Nunca. Para nosotros no tiene legitimidad”, aseguró Mónica Machaca.

El Frente de Organizaciones Populares (FOP) emitió un pronunciamiento. El gremio advirtió que en el Perú hay una campaña mediática para hacer consentir que Keiko Fujimori sería la ganadora.

“Ya sabemos cómo operan. Ya sabemos actuar desde el poder. Podrán hacer lo que sea pero por ninguna razón aceptaremos al fujimorismo en el poder. Puno tiene dignidad y sobre todo memoria. En esta coyuntura para nosotros la única opción es Roberto Sánchez. No hay opción. Cerraremos filas en todo momento contra el Fujimorismo. Lo único que están provocando es que el Perú se levante nuevamente”,  alegó Amador Núñez, presidente del FOP.

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