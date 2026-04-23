Vecinos denuncian deterioro de áreas verdes en remodelación del Campo de Marte en Lima | Cortesía La República

Vecinos denuncian deterioro de áreas verdes en remodelación del Campo de Marte en Lima | Cortesía La República

El Campo de Marte, uno de los principales pulmones verdes de Lima, atraviesa una situación crítica en medio de su proceso de remodelación. Vecinos y colectivos de Jesús María denunciaron el deterioro de las áreas verdes del parque, al advertir que árboles y césped no estarían recibiendo riego adecuado, lo que los expondría al marchitamiento.

Según los residentes, el problema se habría intensificado durante la ejecución de las obras de modernización impulsadas por la Municipalidad de Lima, a través de Invermet. El proyecto contempla una inversión superior a S/26,7 millones para la recuperación y modernización del parque.

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La intervención, con un plazo estimado de 180 días e iniciada en noviembre de 2025, busca convertir el espacio en un parque urbano seguro, accesible y sostenible. Sin embargo, ha sido cuestionada por su impacto en las áreas verdes y en la fauna que habita el lugar.

Vecinos exigen medidas de recuperación y plan técnico para el arbolado del Campo de Marte

Denuncian estrés hídrico y abandono de árboles durante obras

La ingeniera forestal y vecina del parque, Claudia Gutiérrez, explicó a La República que los residentes no se oponen a la remodelación, pues consideran que el espacio no recibía una intervención adecuada desde hace más de 40 años. El problema, advirtió, está en el manejo de las áreas verdes durante la obra.

“Son cinco, casi seis meses que el Campo de Marte no ha tenido riego”, afirmó.

La especialista señaló que los árboles presentan un grave estrés hídrico por falta de riego programado, acumulación de residuos y deficiencias en el mantenimiento. “Hay árboles que no tienen hojas, el follaje se está cayendo”, indicó.

Gutiérrez también cuestionó las explicaciones brindadas en reuniones con los responsables de la obra, donde se atribuyó la caída de hojas al polvo o al cambio de estación. “Nos dijeron: ‘No se están secando los árboles, es el polvo que se pega en las hojas’”, relató.

Además, recordó que durante los trabajos se derribó un árbol sembrado por una vecina hace más de 13 años. Ese hecho motivó una mayor organización vecinal. Desde entonces, los residentes han sostenido reuniones con la Municipalidad de Jesús María, realizado plantones en el ingreso del parque y enviado oficios para exigir soluciones.

Residentes de Jesús María alertan sobre estrés hídrico en árboles durante obras en el parque

Rechazan reubicación de 92 árboles

Otro punto cuestionado es la propuesta de reubicar 92 árboles ubicados en el perímetro del Campo de Marte hacia el lado de la avenida Salaverry, como parte de las obras del cerco perimétrico.

Los vecinos rechazan la medida porque consideran que podría comprometer la supervivencia de los ejemplares y alterar el ecosistema del parque.

Gutiérrez advirtió, además, que no se cuenta con un inventario forestal completo ni con un diagnóstico claro del estado del arbolado. “No saben qué árboles hay, no saben en qué estado están”, señaló.

Exigen plan técnico y medidas de recuperación

Los vecinos han planteado como principales exigencias la elaboración de un estudio fitosanitario que determine el estado real de los árboles, así como un plan de recuperación del arbolado afectado.

También piden garantizar riego inmediato y sostenido, evitar la reducción del área verde y descartar la reubicación de los 92 árboles.

Sostienen que el Campo de Marte, protegido como área verde intangible bajo la Ley N.º 16979, no debería ser reducido ni alterado. Además, cuestionan el incremento de superficies de cemento dentro del proyecto y rechazan su uso para actividades como ferias o conciertos.

“Una obra debe adecuarse al parque, no el parque a la obra”, afirmó la ingeniera.

Vecinos se organizan para regar arboles en mal estado.

Invermet asegura riesgo y supervisión

En respuesta, Invermet informó que la obra registra un 45% de avance y que las acciones de conservación del arbolado se aplican desde el inicio del proyecto, ejecutado en noviembre de 2025. Según precisó la entidad, la culminación está prevista para fines de julio de 2026.

La entidad indicó que realiza inspecciones técnicas continuas, supervisa el Plan de Manejo Ambiental y efectúa visitas de especialistas forestales para atender incidencias en campo.

Asimismo, señaló que se ha implementado riego mediante cisternas, surcos, aspersión y goteo mientras se instala un sistema tecnificado definitivo.

Respecto a los árboles, precisó que la reubicación se limita a ejemplares de menor porte ubicados en el cerco perimétrico, de hasta cuatro metros de altura, y que se contempla la reposición de nuevos árboles conforme a la normativa vigente.

¿Qué incluye el proyecto de Campo de Marte?

El proyecto de renovación del Campo de Marte contempla la implementación de infraestructura orientada a reforzar la seguridad y el uso ordenado del espacio público. Entre las principales obras se incluyen nuevos servicios higiénicos, veredas renovadas, cerco perimétrico, canales de riego y una central de seguridad equipada con sistemas de videovigilancia.

Asimismo, se incorporarán espacios destinados a la recreación y la actividad física, como una losa deportiva, juegos infantiles e inclusivos, mini gimnasios, áreas recreativas, pista de trote y ciclovía.

El proyecto también considera mobiliario urbano moderno, como iluminación LED, bancas, pérgolas, bebederos, tachos de basura, señalética con códigos QR y estaciones para bicicletas. A ello se suma la recuperación de áreas verdes mediante riego tecnificado y la plantación de unos 100 árboles para mejorar el entorno ambiental.