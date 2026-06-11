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Solo 2 de cada 10 peruanos donan sangre de forma voluntaria: hospitales alertan riesgo para pacientes

La donación de sangre es vital; solo el 20% de las unidades en Perú proviene de donantes voluntarios, según el Ministerio de Salud. Esta situación afecta la atención de pacientes críticos.

Autoridades advierten que la falta de donaciones voluntarias pone en riesgos a pacientes graves dentro de los hospitales.
Autoridades advierten que la falta de donaciones voluntarias pone en riesgos a pacientes graves dentro de los hospitales. | Composición LR
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Una transfusión de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes que enfrentan una cirugía, un accidente o tratamientos contra el cáncer. Sin embargo, en el Perú, la cultura de la donación voluntaria continúa como una tarea pendiente. Según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), solo 2 de cada 10 unidades de sangre recolectadas en el país proviene de donantes voluntarios.

La alerta fue difundida en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, durante una actividad realizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña. Allí, personajes disfrazados de superhéroes recorrieron las instalaciones para promover la importancia de este acto solidario y sensibilizar a la población sobre la necesidad de fortalecer los bancos de sangre.

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Solo el 20% son donaciones voluntarias

De acuerdo con datos del Minsa, durante 2024 se recolectaron 481.232 unidades de sangre a nivel nacional, pero apenas el 20% correspondió a donaciones voluntarias. La situación persiste en 2025. Hasta julio de este año, se registraron 231.741 unidades recolectadas, de las cuales solo 47.130 fueron donadas por ciudadanos que acudieron por iniciativa propia.

La mayoría continúa realizándose por reposición, es decir, cuando familiares o amigos de un paciente hospitalizado son convocados para cubrir la necesidad inmediata de sangre.

Hospitales especializados requieren mayor abastecimiento

La necesidad de incrementar las donaciones voluntarias es especialmente importante en establecimientos como el INSN Breña, donde cada mes se realizan cerca de 500 pruebas de compatibilidad sanguínea para garantizar transfusiones seguras a pacientes pediátricos.

Asimismo, el hospital utiliza entre 60 y 80 fracciones de aféresis de plaquetas al mes, un componente fundamental para niños que reciben tratamientos oncológicos, trasplantes o padecen enfermedades hematológicas.

La doctora Mirtha Durán, responsable de la campaña de donación en el INSN Breña, explicó que contar con un flujo constante de donantes permite asegurar la atención de pacientes que dependen de transfusiones para continuar sus tratamientos.

PUEDES VER: Miles necesitan sangre, pero solo el 1.37% de peruanos dona. ¿Cómo donar sangre y salvar vidas?

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¿Quiénes pueden donar sangre?

El INSN Breña recordó que pueden donar sangre las personas que tengan entre 18 y 60 años, o hasta 65 años en el caso de donantes habituales. Además, deben pesar más de 50 kilogramos y encontrarse en buen estado de salud al momento de la evaluación médica.

Las autoridades sanitarias destacaron que estos requisitos buscan proteger tanto al donante como al paciente que recibirá la transfusión.

Campañas de donación en Lima

Como parte de las actividades por el Día Mundial del Donante de Sangre, el INSN Breña y el Ministerio de Salud programaron nuevas jornadas de recolección para incentivar la participación ciudadana.

La campaña continuará el 11 de junio en la avenida Bolivia 1157-1161, en Breña, en coordinación con la empresa Eurofarma. Asimismo, el 12 de junio se realizará una colecta en el Hotel Hyatt, ubicado en la avenida Jorge Basadre 367, en San Isidro, entre las 10.00 a. m. y 5.00 p. m.

Las unidades recolectadas serán destinadas a la atención de niños procedentes de Lima y diversas regiones del país, quienes requieren transfusiones para cirugías, tratamientos contra el cáncer y otras emergencias médicas.

El Minsa y el INSN Breña hicieron un llamado a la ciudadanía para informarse sobre los requisitos y sumarse a las campañas de donación voluntaria, con el objetivo de fortalecer los bancos de sangre y garantizar una atención oportuna a miles de pacientes que dependen de este recurso para sobrevivir.

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