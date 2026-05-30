Nueva ley incorpora a más profesores a la Carrera Pública Magisterial: conoce quiénes serán beneficiados y a qué escala ingresarán

La nueva norma amplía la Ley de Reforma Magisterial, permitiendo a estos profesionales acceder a derechos, evaluaciones y beneficios establecidos por el Ministerio de Educación. | Foto: Andina/MINEDU/Composición LR

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Los docentes que laboran en instituciones educativas ubicadas en establecimientos penitenciarios y algunos profesores vinculados a universidades públicas serán incorporados a la Carrera Pública Magisterial tras la promulgación de la Ley N.° 32618. La norma, publicada recientemente por el Congreso de la República, amplía el alcance de la Ley de Reforma Magisterial para incluir a estos profesionales dentro del régimen que regula derechos, evaluaciones, remuneraciones y ascensos en el magisterio nacional.

La medida permitirá que maestros que actualmente trabajan bajo otros regímenes laborales accedan a los beneficios contemplados en la Carrera Pública Magisterial. Además, establece criterios específicos para su incorporación según los años de servicio acumulados, lo que definirá la escala magisterial a la que ingresarán.

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¿Qué docentes serán incorporados a la Reforma Magisterial?

La nueva legislación amplía el ámbito de aplicación de la Ley N.° 29944 para incluir a los profesores que prestan servicios en instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva administradas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Con esta modificación, dichos docentes pasarán a formar parte de la Carrera Pública Magisterial y podrán acceder a mecanismos de capacitación, evaluación, ascenso y desarrollo profesional establecidos por el Ministerio de Educación. La norma también contempla la incorporación de profesores de universidades públicas dentro de los alcances de la reforma.

¿A qué escala magisterial ingresarán los docentes beneficiados?

La ley dispone una incorporación excepcional para los docentes nombrados bajo el Decreto Legislativo 276 y la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, tomando en cuenta el tiempo de servicios acumulado.

De acuerdo con lo establecido, quienes registren entre uno y tres años de experiencia serán ubicados en la Primera Escala Magisterial. Los docentes con entre cuatro y diez años de servicio ingresarán a la Segunda Escala Magisterial, mientras que aquellos que acrediten once años o más serán incorporados a la Tercera Escala Magisterial.

Asimismo, el Ministerio de Educación asumirá la conducción de los procesos de ingreso, permanencia, ascenso y acceso a cargos para los docentes del INPE, en coordinación con los gobiernos regionales. Por su parte, el instituto penitenciario participará en la definición de las plazas y perfiles requeridos para garantizar la continuidad del servicio educativo en los establecimientos penitenciarios.