Emblemático parque de Lima será modernizado: inversión supera los S/26 millones y abarcará más de 122.000 m2

La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), ejecuta el mejoramiento integral del Campo de Marte, parque ubicado en el distrito de Jesús María. La intervención se desarrolla desde noviembre de 2025 en un área aproximada de 122.000 metros cuadrados, con un plazo de 180 días calendario y una inversión superior a S/ 26,7 millones.

Según la comuna metropolitana, el proyecto beneficiará de forma directa a más de 134.000 ciudadanos y busca renovar este espacio público para consolidarlo como un parque urbano con mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, incorporando infraestructura moderna, equipamiento y recuperación de áreas verdes.

Campo de Marte recibirá una mejora en su infraestructura y ornamento. Foto: MML

Obras de seguridad, accesibilidad y ordenamiento en el Campo de Marte

Dentro de los trabajos previstos para la remodelación del Campo de Marte se incluye la instalación de infraestructura orientada al uso ordenado del parque y al refuerzo de la seguridad. Entre las principales acciones figura la habilitación de nuevos servicios higiénicos, la renovación de veredas y la implementación de un cerco perimétrico para delimitar y organizar los accesos y recorridos internos.

Asimismo, el plan contempla la construcción y mejora de componentes vinculados al funcionamiento del espacio, como canales de riego y una central de seguridad. Esta última estará equipada con sistemas de videovigilancia, con el fin de fortalecer el control y monitoreo dentro del parque, como parte del paquete de intervenciones a cargo de INVERMET.

Zonas recreativas, deporte y recuperación de áreas verdes en Jesús María

La intervención también considera infraestructura para actividades recreativas y deportivas. En esa línea, se proyecta la implementación de una losa deportiva, juegos infantiles e inclusivos, mini gimnasios y áreas recreativas, además de una pista de trote y una ciclovía para promover el uso del parque por vecinos de distintas edades.

De manera complementaria, se incorporará mobiliario y equipamiento urbano, como iluminación LED, bancas, pérgolas, bebederos, tachos de basura, alcorques y señalética informativa con paneles QR. El proyecto incluye estaciones de bicicletas, gimnasios urbanos y una zona recreativa para mascotas. En el componente ambiental, se prioriza la recuperación de áreas verdes mediante riego tecnificado y el sembrado de aproximadamente 100 nuevos árboles.

