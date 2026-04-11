HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

‘El Chimbotano’ cae en pleno robo agravado, a pocas horas de las elecciones generales

Ann Wimans Ramos Herrera fue arrestado en violenta persecución tras intentar secuestrar y perpetrar un robo a un ciudadano en una agencia BCP de Jesús María. “Fue detenido en flagrancia delictiva”, asegura oficial de la Policía Nacional.

Alias El Chimbotano cayó en Jesús María, tras robo frustrado sucursal bancaria.
Alias El Chimbotano cayó en Jesús María, tras robo frustrado sucursal bancaria.

A pocas horas del proceso electoral en Perú, la policía capturó en flagrancia criminal a Ann Wimans Ramos Herrera, un avezado delincuente de 46 años que, junto a un cómplice, ingresó a una sucursal bancaria de Jesús María con la finalidad de cometer un robo agravado.

“Este operativo fue realizado en relación con la puesta en vigencia del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-28”, reveló el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal,

TE RECOMENDAMOS

Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Dijo que tras la detención en flagrancia delictiva se confirmó que dicho sujeto pertenece a una banda criminal.

Eran las 15.30 horas cuando se registró un robo agravado en banda, en la cuadra 12 de la avenida Horacio Urteaga. Quienes se encontraban en el interior de la agencia del Banco de Crédito del Perú (BCP) temieron lo peor.

PUEDES VER: ‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

Vieron cuando un sujeto intentó asaltar y secuestrar a un ciudadano, quien, en ejercicio de su legítima defensa, efectuó un disparo disuasivo al aire.

Habían participado dos delincuentes quienes tras el hecho emprendieron la fuga. Sin embargo, uno de ellos fue intervenido por personal policial, con apoyo del serenazgo del distrito de Jesús María, a la altura de la cuadra 13 de la avenida Arnaldo Márquez.

Ann Wimans Ramos Herrera, alias 'El Chimbotano', fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal de Jesús María.

Durante una entrevista preliminar con el general Revoredo, el malhechor dijo que es natural de Chimbote, que se dedicaba a la modalidad del 'tarjetazo' y que venía operando desde hace ocho años.

Sobre la detención, el artículo 343 de la Ley Orgánica de Elecciones es claro: ninguna autoridad puede detener o reducir a prisión, el día de las elecciones ni 24 horas antes, a los ciudadanos capacitados para votar, salvo los casos de flagrante delito. La norma no deja espacio para la interpretación.

En la víspera, el general PNP Víctor Revoredo aseguró que los ciudadanos con requisitoria vigente tendrán la posibilidad de acudir a sus locales de votación.

“Que todas esas personas requeridas vayan a cumplir su derecho de sufragio y su concurrencia está garantizada. La Policía Nacional del Perú los va a cuidar”, sostuvo el jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

Notas relacionadas
Incendiaban casas y negocios en Lima Norte si no pagaban cupos: capturan a Los Capuchas Negras

Incendiaban casas y negocios en Lima Norte si no pagaban cupos: capturan a Los Capuchas Negras

LEER MÁS
Con su propio dinero: buses de la empresa Santa Catalina ahora cuentan con cámaras y botón de pánico ante ola de inseguridad

Con su propio dinero: buses de la empresa Santa Catalina ahora cuentan con cámaras y botón de pánico ante ola de inseguridad

LEER MÁS
‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

‘Cuentas del miedo’: Red criminal amasó S/ 9 millones extorsionando a nueve empresas de transporte

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

Oficial | Banco de la Nación confirma fechas de pago de sueldos en abril 2026 a trabajadores del sector público

LEER MÁS
La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

La buena noticia para los trabajadores en Perú sobre el próximo feriado largo 2026 tras Semana Santa

LEER MÁS
Caen 7 integrantes de la superbanda que robó 8 kilos de oro en la Costa Verde

Caen 7 integrantes de la superbanda que robó 8 kilos de oro en la Costa Verde

LEER MÁS
Fin de la confrontación: Sunarp le da la razón a Miraflores y ratifica su titularidad sobre el Mercado Municipal N.º 1

Fin de la confrontación: Sunarp le da la razón a Miraflores y ratifica su titularidad sobre el Mercado Municipal N.º 1

LEER MÁS
Menor de 16 años es hallada sin vida tras salir a comprar en Punta Hermosa: familia exige justicia

Menor de 16 años es hallada sin vida tras salir a comprar en Punta Hermosa: familia exige justicia

LEER MÁS
Antes de la TV y el internet: Juanita, la mujer más longeva del Perú, cumple 116 años en Huancayo

Antes de la TV y el internet: Juanita, la mujer más longeva del Perú, cumple 116 años en Huancayo

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘El Chimbotano’ cae en pleno robo agravado, a pocas horas de las elecciones generales

El monstruo de 3.000 toneladas que utiliza 625 litros de diésel para recorrer solo 1 km: el camión de la misión Artemis II que mueve cohetes con precisión milimétrica

Elecciones 2026 EN VIVO: locales de votación, dispensa, multas, candidatos y cómo votar para este 12 de abril

Sociedad

Senamhi activa alerta amarilla en la costa peruana por fenómeno meteorológico con vientos moderados

Viuda de Paul Flores denuncia retrasos en investigación a un año del crimen: “Es lento el proceso”

Caen 7 integrantes de la superbanda que robó 8 kilos de oro en la Costa Verde

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: locales de votación, dispensa, multas, candidatos y cómo votar para este 12 de abril

Gobierno designa a Benito Cabrera Quispe como nuevo director ejecutivo de la DINI

Elecciones Perú 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar este domingo?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025