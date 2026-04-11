‘El Chimbotano’ cae en pleno robo agravado, a pocas horas de las elecciones generales

A pocas horas del proceso electoral en Perú, la policía capturó en flagrancia criminal a Ann Wimans Ramos Herrera, un avezado delincuente de 46 años que, junto a un cómplice, ingresó a una sucursal bancaria de Jesús María con la finalidad de cometer un robo agravado.

“Este operativo fue realizado en relación con la puesta en vigencia del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-28”, reveló el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal,

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Dijo que tras la detención en flagrancia delictiva se confirmó que dicho sujeto pertenece a una banda criminal.

Eran las 15.30 horas cuando se registró un robo agravado en banda, en la cuadra 12 de la avenida Horacio Urteaga. Quienes se encontraban en el interior de la agencia del Banco de Crédito del Perú (BCP) temieron lo peor.

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Vieron cuando un sujeto intentó asaltar y secuestrar a un ciudadano, quien, en ejercicio de su legítima defensa, efectuó un disparo disuasivo al aire.

Habían participado dos delincuentes quienes tras el hecho emprendieron la fuga. Sin embargo, uno de ellos fue intervenido por personal policial, con apoyo del serenazgo del distrito de Jesús María, a la altura de la cuadra 13 de la avenida Arnaldo Márquez.

Ann Wimans Ramos Herrera, alias 'El Chimbotano', fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal de Jesús María.

Durante una entrevista preliminar con el general Revoredo, el malhechor dijo que es natural de Chimbote, que se dedicaba a la modalidad del 'tarjetazo' y que venía operando desde hace ocho años.

Sobre la detención, el artículo 343 de la Ley Orgánica de Elecciones es claro: ninguna autoridad puede detener o reducir a prisión, el día de las elecciones ni 24 horas antes, a los ciudadanos capacitados para votar, salvo los casos de flagrante delito. La norma no deja espacio para la interpretación.

En la víspera, el general PNP Víctor Revoredo aseguró que los ciudadanos con requisitoria vigente tendrán la posibilidad de acudir a sus locales de votación.

“Que todas esas personas requeridas vayan a cumplir su derecho de sufragio y su concurrencia está garantizada. La Policía Nacional del Perú los va a cuidar”, sostuvo el jefe de la Dirección de Investigación Criminal.