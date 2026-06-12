Fenómeno El Niño provocaría lluvias intensas desde noviembre en el norte peruano, según Senamhi

Senamhi alerta fuertes lluvias en el norte peruano desde noviembre de 2026 | Foto: Andina / Difusión

Senamhi alerta fuertes lluvias en el norte peruano desde noviembre de 2026 | Foto: Andina / Difusión

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que existe una alta probabilidad de que el norte peruano afronte lluvias de fuerte intensidad desde noviembre del 2026. El fenómeno se extendería hasta el verano del 2027 y estaría asociado al posible desarrollo del fenómeno de El Niño.

Según el director de la entidad en Piura, Jorge Luis Carranza Valle, los reportes internacionales, especialmente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), evidencian un incremento sostenido en la posibilidad de que ocurran fuertes precipitaciones en la denominada zona 1+2, que corresponde al litoral norte peruano y ecuatoriano. “Las probabilidades de este fenómeno venían siendo de 10% y 20%, pero hoy tenemos un escenario del 63%”, indicó a TV Perú.

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Fenómeno se daría desde noviembre

El representante del Senamhi explicó que la NOAA proyecta el inicio de este escenario lluvioso a partir de noviembre del 2026 y estima que se prolongaría hasta los primeros meses del 2027. Debido al tiempo con que se anticipa este acontecimiento, espera que las autoridades adopten medidas preventivas.

Las precipitaciones superarían ampliamente los niveles habituales registrados durante el verano en Piura y otras regiones del norte, alcanzando acumulados de 70 u 80 milímetros, como ya se registró en anteriores eventos de El Niño. Además, estarían acompañadas de temperaturas elevadas, aniegos, inundaciones y un incremento de la vulnerabilidad urbana y rural.

Piura, una región vulnerable

Carranza admitió que este departamento continúa siendo uno de los más vulnerables frente a un eventual episodio de lluvias extremas, especialmente tras los graves daños ocasionados por el fenómeno de El Niño costero del 2017. Entre las zonas de mayor riesgo mencionó a Catacaos y el Bajo Piura, sectores históricamente expuestos a inundaciones y desbordes del río Piura.

Frente a este panorama, el funcionario señaló que el Senamhi mantiene coordinación permanente con autoridades y medios de comunicación para difundir las alertas y promover acciones preventivas. Además, reiteró su llamado a los responsables locales y regionales para ejecutar medidas y evitar un escenario similar al de años anteriores.

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