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Sociedad

Sobreviviente de ataque de sicario en Jesús María culpa a su exesposo: ''Me quiere matar por los bienes''

La mujer exige medidas severas para su expareja, actualmente con arresto domiciliario. Asegura que el móvil sería la disputa por la pensión de alimentos de sus hijos.

Jasith Sangama, sobreviviente de dos atentados, vive oculta temiendo un tercer ataque, al responsabilizar a su expareja, José Samasi, como autor intelectual del crimen.
Jasith Sangama, sobreviviente de dos atentados, vive oculta temiendo un tercer ataque, al responsabilizar a su expareja, José Samasi, como autor intelectual del crimen. | composición LR

La violencia no terminó con los disparos. Meses después de sobrevivir a dos atentados, Jasith Sangama vive ocultándose para seguir con vida. La mujer, que fue atacada por un sicario en la puerta de su condominio en Jesús María, aseguró que teme un tercer intento que podría ser fatal.

En declaraciones al programa Buenos Días Perú, la víctima responsabilizó directamente a su expareja y padre de sus hijos, José Samasi, de haber ordenado el crimen. “Estoy 100% segura que es él”, afirmó.

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Dos atentados y una vida en fuga

Sangama relató que el primer ataque ocurrió el 10 de marzo en la avenida Cuba, en Santa Beatriz. Según contó, un sujeto le disparó hasta cinco veces, pero logró esquivar las balas mientras huía desesperadamente.

El segundo atentado se registró días después, cuando un sicario la interceptó en la entrada de su vivienda en Jesús María. El atacante intentó rematarla en el suelo, pero falló. La escena quedó registrada en cámaras de seguridad.

Desde entonces, la mujer asegura que vive cambiando constantemente de ubicación. “Vivo asustada, en diferentes lugares, temo por mi vida y por la de mis hijos”, declaró entre lágrimas.

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Acusa a su expareja como autor intelectual

De acuerdo con su testimonio, el propio sicario habría señalado que fue contratado por su expareja. Inicialmente, Sangama pensó que el móvil del ataque estaba relacionado con una demanda por pensión de alimentos para sus hijos menores.

Sin embargo, luego habría tomado conocimiento de que el trasfondo estaría vinculado a bienes materiales. “Me quiere matar por los bienes”, sostuvo.

La víctima también cuestionó la situación legal de su expareja, quien —según indicó— se encontraría con arresto domiciliario y recibiendo terapias psicológicas.

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“No puede haber una tercera vez”

La mujer expresó su indignación por lo que considera una falta de medidas más severas contra el presunto responsable. “Temo que a la tercera ya no pueda estar aquí”, dijo.

Además, alertó sobre el impacto emocional en sus hijos, quienes atraviesan un grave cuadro de afectación psicológica. “Ellos están viviendo un trauma que jamás olvidarán”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades para que interroguen al sicario detenido y se identifique plenamente a quien ordenó el ataque. “Pido justicia por mi vida y por la de mis hijos”, concluyó.

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