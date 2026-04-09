Secretos de un sicario: Bolao confiesa que le iban a dar 2 mil soles por asesinar a mujer

Bolao, el sicario que atacó a una mujer a tiros, lo confiesa todo.

Bolao, el sicario que atacó a una mujer a tiros, lo confiesa todo.

Ocurrió la mañana del 24 de marzo en un condominio de la avenida Brasil, en Jesús María. Según las investigaciones de la Policía, José Luis Amasifuén habría contratado a un sicario con la excusa de querer cobrarse una deuda con la vida de su exesposa. El asesino a sueldo aceptó el trabajo, pero los planes no salieron como lo había trazado.

Christian Maurizio Cabrera Pizarro, de 30 años, conocido en el mundo del hampa como Bolao, encargado de disparar a la mujer de 47 años, delante de su hija, lo confesó todo en una entrevista preliminar con el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

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Bolao fue capturado por agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad en la cuadra 9 de la avenida La Paz, en San Miguel.

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La historia, manifestó, se inició cuando José Luis contactó a Bolao, a través de una amistad. El enlace sabía que este sujeto estaba vinculado al mundo del sicariato.

Le aseguró que su exesposa le debía una suma de dinero y que se había apoderado de su propiedad, y como ella no aceptaba negociar, él quería saldar la presunta deuda con su muerte. El sicario aceptó el trabajo y fijaron un pago de S/2.000 para cumplir el encargo. Cabrera Pizarro aceptó y coordinaron una última reunión para la noche del 23 de marzo, donde se concretaría un adelanto.

¨Me dieron una fotografía de la mujer y me adelantaron 500 soles¨, dijo con frialdad.

Cuando le preguntaron si había tenido problema con la justicia, respondió que una vez fue detenido porque le ´sembraron´ un arma y lo llevaron al penal de Lurigancho.

¿Y ahora qué pasó?, ¿qué ibas a hacer?

Iba a realizar un ´trabajo´, por necesidad.

¿Quién te contactó?

Una amistad del señor José Luis.

¿Dónde te contactaron?

En San Miguel, me llamaron por intermedio de otro personal.

¿Cómo seleccionaron a la víctima?

Me dieron una foto del edificio y de la mujer.

¿En qué te desplazaste?

Iba en bicicleta.

¿Cuánto te iban a dar?

2.000 soles.

¿Y cuánto te dieron?

500 soles.

¿Y porque no te dieron todo?

No se concretó el trabajo.

¿Y el arma de fuego?

Lo boté con la gorra.

¿Qué tipo de arma era?

Un revólver.

¿Quién te dio el revolver?

La amistad del señor José Luis.

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Sin embargo, el sicario tenía otros planes en mente. Iba a realizar compras y a viajar. Con este proyecto en mente, fue al encuentro de la mujer. A las 7.00 del 24 de marzo ingresó al condominio ubicado en la cuadra 13 de la avenida Brasil, en Jesús María y abrió fuego contra la mujer de 47 años. La víctima, por fortuna, sobrevivió pese a los impactos de bala.

Bolao tiene una requisitoria vigente por delito de pornografía infantil y estaba solicitado desde el 7 de agosto del 2025 por el Segundo Juzgado.

La declaración del homicida tras ser detenido logró confirmar que el móvil del atentado fue un litigio familiar y que José Luis Amasifuén le ofreció dinero en efectivo, a través de un contacto, para dar muerte a su exesposa por venganza, mostrándoles previamente foto y la casa donde ella vivía e indicándole que en el inmueble también vivía su hija.