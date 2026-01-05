Vecinos de La Perla y Bellavista denunciaron nuevas intervenciones en áreas verdes vinculadas a la avenida Santa Rosa, que atribuyen al avance del proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El hecho más reciente fue reportado este lunes 5 de enero, cuando se detectó el retiro de un árbol frente al colegio emblemático General Prado, en el distrito de Bellavista.

Las alertas vecinales se producen luego de una intervención nocturna registrada el sábado 3 de enero, cuando residentes de La Perla impidieron el traslado de palmeras en la avenida Santa Rosa, al considerar que las labores no contaban con autorizaciones claras ni información transparente sobre su finalidad.

Vecinos alertan intervenciones en áreas verdes de la avenida Santa Rosa

Según la coordinadora del Colectivo de Vecinos Callao le Dice No a la Vía Expresa Santa Rosa, Yina Rivera, la intervención comenzó alrededor de las 5:30 p. m. y se extendió hasta la madrugada del sábado. Los vecinos señalaron que los trabajos afectaban accesos y estacionamientos de viviendas cercanas, incluido un hogar para adultos con discapacidad intelectual, lo que motivó su presencia en el lugar.

Durante esa jornada, la empresa concesionaria intentó trasladar dos palmeras de gran tamaño. Una de ellas fue reubicada en las inmediaciones de un parque cercano, mientras que la segunda no llegó a ser retirada luego de que algunas vecinas se metieran a la zanja para impedirlo. En el lugar se registraron momentos de tensión con trabajadores de la empresa, efectivos de la Policía Nacional y personal de fiscalización.

Alerta en el Callao por remoción de árboles frente a colegio emblemático. Foto: Callao le dice NO a la Vía Expresa Santa Rosa.

Vínculo de las obras con la Vía Expresa Santa Rosa

Los vecinos también informaron que el pasado 22 de diciembre, en el mismo tramo de la avenida Santa Rosa y al costado de la palmera que fue defendida el sábado, otros árboles fueron retirados de noche y trasladadas a un parque frente a una vivienda de la zona. Ante ello, el colectivo presentó una queja formal para exigir que se realice mantenimiento a los primeros árboles trasladados, con el fin de evitar que mueran, y para que se informe quién asumirá la responsabilidad por su cuidado posterior.

Oficio de intervención para obras de reubicación de redes e interferencias Foto: Callao le dice NO a la Vía Expresa Santa Rosa.

Respecto a los permisos, los vecinos señalaron que la empresa les indicó que las intervenciones estaban relacionadas con mejoras en la red de agua y desagüe, y que Sedapal solo estaría brindando asistencia técnica a una obra ejecutada por el MTC. Tras insistir en la exhibición de autorizaciones y solicitar la presencia de fiscalización, un trabajador del área social mostró un documento en el que se señalaba que las labores correspondían a la reubicación de redes e interferencias del servicio de agua potable y alcantarillado, bajo la sigla “VESR” (Vía Expresa Santa Rosa).

Según lo observado por los vecinos, el documento precisaba intervenciones en la avenida Argentina y la avenida Alameda, sin mencionar de manera expresa la avenida Santa Rosa ni el traslado de árboles. Además, en carteles y volantes repartidos en la zona se indica que la empresa Concyssa S.A. ejecuta trabajos de construcción de la cámara de sectorización S-107, como parte del “sector 02” del proyecto de redes de agua potable y alcantarillado.

Cartel ubicado en el Callao para obras de Sedapal. Foto: Callao le dice NO a la Vía Expresa Santa Rosa.

“No nos mostraron ningún permiso. Solo presentaron una carta de la Municipalidad Provincial del Callao a Provías Nacional, que no constituye una autorización formal”, señaló una integrante del colectivo.

Para los vecinos, la falta de precisión sobre la remoción y traslado de árboles refuerza la sospecha de que estas acciones estarían vinculadas al proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa, pese a que ello no figura explícitamente en la documentación mostrada. “Los chalacos ya estamos cansados de que nos vean desde fuera, como si fuéramos categoría baja. Nosotros somos una ciudad consolidada”, señaló América Morán, una de las vecinas que participó en la protesta.

Exigen transparencia y protección de áreas verdes

El colectivo informó que continuará solicitando información a las municipalidades y autoridades pertinentes para esclarecer el alcance real de las obras y exigir transparencia sobre los permisos, así como la protección de los espacios verdes del Callao. “Nosotros estamos trabajando por nuestro bienestar. También por dignidad, defender los pocos espacios verdes que nos quedan”, expresó Rivera.

La República intentó comunicarse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y con Sedapal para conocer si estas intervenciones forman parte del proyecto de la Vía Expresa Santa Rosa, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.