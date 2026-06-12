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Ciencia

Científicos descubren una extraña y oculta regla en la forma en que caminan los humanos

¿Girar más a la izquierda o a la derecha? Esa fue la pregunta que los investigadores se propusieron responder en un experimento.

Imagen fija de uno de los experimentos, que muestra la posición de las personas (puntos rojos) y su movimiento reciente (líneas naranjas). Foto: Echeverría-Huarte
Imagen fija de uno de los experimentos, que muestra la posición de las personas (puntos rojos) y su movimiento reciente (líneas naranjas). Foto: Echeverría-Huarte
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A veces, caminar sin rumbo parece una acción aleatoria, pero los científicos encontraron una curiosa tendencia en ello. Tras analizar el comportamiento de cientos de personas en diferentes escenarios, los expertos detectaron que existe una preferencia estadísticamente significativa por girar hacia la izquierda cuando no existe un destino definido.

El hallazgo surgió a partir de una investigación realizada por científicos de Japón y España, quienes examinaron la forma en que la gente se desplaza en espacios abiertos y cerrados. Los resultados sorprendieron incluso a los autores del trabajo, ya que esperaban encontrar movimientos distribuidos de forma equilibrada entre ambos sentidos.

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Una inesperada tendencia por girar hacia la izquierda

El equipo de investigación realizó pruebas en España y Japón con participantes de diferentes edades y contextos culturales. El objetivo consistía en determinar si existía algún patrón común en la manera de caminar cuando se movían libremente.

Se realizaron experimentos en distintos países, con distintas personas y en diferentes entornos, y el sesgo en sentido antihorario estuvo presente de forma consistente. Foto: Echeverría-Huarte

Se realizaron experimentos en distintos países, con distintas personas y en diferentes entornos, y el sesgo en sentido antihorario estuvo presente de forma consistente. Foto: Echeverría-Huarte

Uno de los experimentos reunió a 209 voluntarios, quienes caminaron solos dentro de un recinto hexagonal delimitado con mesas y sillas. Con esta configuración, los investigadores eliminaron la influencia que puede ejercer una multitud sobre las decisiones individuales.

Los resultados mostraron una tendencia constante hacia los giros en sentido antihorario. Según explicó Claudio Feliciani, ingeniero que trabajó en la Universidad de Tokio durante el estudio, el descubrimiento resultó inesperado.

"Esto fue completamente inesperado porque, de manera intuitiva, uno imagina que las personas giran según sus necesidades, sin mostrar una preferencia general. Sin embargo, encontramos una clara inclinación hacia los giros en sentido antihorario", señaló el especialista.

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El origen del fenómeno sigue siendo un misterio

Los autores del trabajo evaluaron distintos factores para identificar la causa de esta inclinación. El análisis reveló que la preferencia no guarda relación con el sexo, la mano ni el pie dominantes de cada participante.

La edad sí mostró una pequeña diferencia. Las personas más jóvenes presentaron una tendencia más marcada, aunque el estudio no incluyó a mayores de 35 años.

Feliciani también descartó otras hipótesis. "Probablemente no se relaciona con los ojos, porque cubrimos alternativamente el ojo izquierdo y el derecho y la tendencia continuó", explicó. El investigador añadió que tampoco existen evidencias que vinculen este comportamiento con el campo magnético terrestre o con la fuerza de Coriolis.

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El descubrimiento podría ayudar a diseñar mejor aeropuertos, estaciones y planes de evacuación

Aunque el hallazgo parece modesto, los investigadores consideran que podría tener aplicaciones prácticas en espacios con gran concentración de personas. Aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales, museos y estadios podrían beneficiarse de un mejor conocimiento sobre los patrones naturales de desplazamiento.

Los científicos creen que estos datos permitirían optimizar rutas de evacuación y mejorar el diseño de infraestructuras. El equipo también propuso futuras investigaciones con realidad virtual y estudios en personas de mayor edad para comprender mejor el origen biológico de este fenómeno.

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