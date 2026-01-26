HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí en problemas: amigo del tío Jhonny consiguió contrato con Palacio | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Vía Expresa Santa Rosa avanza pese a alertas en contrato y por costos reveladas por la Defensoría

A pesar de las observaciones sobre costos y diseño del proyecto, el MTC asegura que la obra es viable. Los vecinos continúan manifestándose contra el impacto urbano y ambiental de la Vía Expresa.

Avance de la Vía Expresa Santa Rosa en el Callao
Avance de la Vía Expresa Santa Rosa en el Callao | PMO Vías

La Vía Expresa Santa Rosa, obra que busca conectar el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la Costa Verde, avanza con trabajos preliminares en la avenida Santa Rosa, en el Callao, en un escenario marcado por advertencias de la Defensoría del Pueblo y protestas vecinales. La intervención, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició la reubicación de redes de agua y alcantarillado de Sedapal, así como el traslado de árboles, para liberar las zonas donde se ejecutará el proyecto vial.

Las observaciones defensoriales no se limitan al impacto urbano inmediato. El eje de la preocupación institucional está en los antecedentes del grupo empresarial Egis, que participa como asistente técnico del proyecto, y en los posibles riesgos legales, contractuales y financieros que —según la Defensoría— podrían derivarse de esa vinculación.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

lr.pe

Antecedentes empresariales y alertas internacionales

En el marco de sus funciones de supervisión, la Defensoría del Pueblo analizó de oficio el proyecto Vía Expresa Santa Rosa y comunicó al MTC una serie de hallazgos relacionados con el contrato de Estado a Estado suscrito en 2021 con Egis Villes et Transports S.A.S. – Sucursal del Perú, que también comprende la asistencia técnica para la Nueva Carretera Central.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Uno de los puntos más sensibles advertidos por la Defensoría está vinculado a las sanciones impuestas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —y replicadas por el Banco Mundial— contra empresas del grupo Egis, entre ellas Egis Eau S.A.S., Egis International S.A.S. y Egis Colombia S.A.S., por haber incurrido en prácticas fraudulentas, corruptas y colusorias en un proyecto distinto, del sector agua y saneamiento en Panamá.

De acuerdo con la Defensoría, estas sanciones, vigentes entre enero de 2024 y enero de 2027, podrían activar causales resolutorias previstas en el contrato, específicamente la cláusula anticorrupción, al tratarse de empresas vinculadas dentro de un mismo grupo económico. El informe advierte que esta situación “pone en duda la honestidad de EGIS para continuar relacionándose con el Estado peruano” y podría dificultar el financiamiento de obras públicas.

Defensoría del Pueblo alerta sobre incremento de costos en la Vía Expresa Santa Rosa. Foto: Defensoría del Pueblo.

Defensoría del Pueblo alerta sobre incremento de costos en la Vía Expresa Santa Rosa. Foto: Defensoría del Pueblo.

PUEDES VER: Corredor Azul reduciría de 75 a 30 minutos el tiempo de viaje en la av. Arequipa

lr.pe

Costos, trazos y advertencias técnicas

Las observaciones de la Defensoría del Pueblo también alcanzan al costo del proyecto. En comunicaciones dirigidas al MTC, el organismo advirtió que el incremento de las valorizaciones de la Vía Expresa Santa Rosa y de la Nueva Carretera Central podría estar asociado a posibles sobrecostos, lo que implicaría un aumento significativo de la inversión pública comprometida.

En esa misma línea, la Defensoría planteó la necesidad de revisar el diseño y el trazo de los proyectos, en particular de la Nueva Carretera Central, incorporando observaciones técnicas formuladas por el Colegio de Ingenieros del Perú. También sugirió evaluar si resulta indispensable ejecutar ambos componentes de la Vía Expresa Santa Rosa —puente y autopista— o si bastaría con el Puente Santa Rosa, considerando la existencia de accesos alternativos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, como la avenida Faucett y la futura estación Aeropuerto de la Línea 4 del Metro de Lima.

Desde una perspectiva técnica, el arquitecto Bryan Castillo, fundador del Laboratorio de Urbanistas del Callao Soñadores Urbanos, advierte que el diseño actual concentra el tráfico hacia la Costa Verde y no aprovecha accesos existentes del aeropuerto, lo que limita la conectividad para pasajeros y trabajadores. Según Castillo, “los usuarios pueden dirigirse a cualquier distrito de Lima o Callao, pero el proyecto obliga a todos a subir a la vía expresa para llegar al aeropuerto”. Además, señala que la vía empieza con tres carriles y termina con uno solo, lo que genera cuellos de botella, y que la Costa Verde ya presenta saturación de tráfico, lo que hace que el trazo "carezca de lógica técnica".

Sedapal brinda asistencia técnica para la liberación de interferencias de las redes de agua potable, desagüe y alcantarillado en la avenida Santa Rosa, en el marco del convenio suscrito con Provías Nacional. Foto: Difusión.

Sedapal brinda asistencia técnica para la liberación de interferencias de las redes de agua potable, desagüe y alcantarillado en la avenida Santa Rosa, en el marco del convenio suscrito con Provías Nacional. Foto: Difusión.

PUEDES VER: Metropolitano llegaría hasta el Callao: conoce la posible ruta y detalles de la propuesta del alcalde Pedro Spadaro

lr.pe

El arquitecto también compara la capacidad de transporte: mientras la vía expresa puede mover en promedio 120.000 personas al día, sistemas como un metropolitano pueden trasladar hasta 600.000 y líneas de metro proyectadas, hasta 1 millón, mostrando que la vía expresa tiene un límite de capacidad difícil de superar y no es escalable sin afectar viviendas cercanas. El experto enfatiza que existen alternativas más eficientes y menos costosas, como mejorar avenidas existentes, integrar sistemas de transporte público masivo y construir intercambios viales estratégicos, que permitirían mayor cobertura a menor costo.

El informe defensorial advierte, además, posibles incumplimientos contractuales, relacionados con la habilitación y colegiatura profesional de especialistas que participaron en la elaboración de estudios técnicos, así como del personal asignado por la empresa asistente técnica. A ello se suma la exigencia de garantizar accesos ininterrumpidos al aeropuerto y de evaluar soluciones menos costosas e integradas al sistema de transporte público, con el fin de evitar afectaciones a los derechos de la población colindante.

El proyecto, que inicialmente fue estimado en 800 millones de soles, ya supera los 2.000 millones, de acuerdo con la Contraloría General de la República. Para la exministra de Transportes y Comunicaciones Paola Lazarte, este incremento no responde a criterios técnicos, sino a demoras, falta de previsión y decisiones políticas adoptadas durante su ejecución. “Tenemos dos factores importantes: el Ministerio de Economía y Finanzas y los ministerios ejecutores. Ha habido una politización en la ejecución de las obras y en las modalidades de ejecución”, señaló a Canal N. En ese contexto, advirtió que trasladar el proyecto a una modalidad de asociación público-privada (APP) podría agravar el problema y generar sobrecostos adicionales, en lugar de corregir las deficiencias estructurales ya identificadas.

Vecinos del Callao se oponen a la Vía Expresa Santa Rosa. Foto: La República.

Vecinos del Callao se oponen a la Vía Expresa Santa Rosa. Foto: La República.

La respuesta del MTC y Egis

En respuesta a estos requerimientos, el MTC sostuvo que los incrementos de costos se explican por la elaboración de estudios de ingeniería más complejos y por la variación de precios de insumos, y afirmó que el proyecto mantiene viabilidad económica. Sobre la eventual resolución del contrato, el sector indicó que esta “no debería ser la primera opción” y que deben priorizarse alternativas que permitan asegurar el éxito del proyecto.

Respecto a la cláusula anticorrupción, el MTC señaló que los hechos sancionados por el BID ocurrieron antes de la firma del contrato y que Egis Villes et Transports S.A.S. no fue parte de dichas investigaciones ni se encuentra sancionada, por lo que considera que mantiene la aptitud para participar en el proyecto. Sin embargo, la Defensoría concluye que las respuestas recibidas no garantizan de forma efectiva la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Frente a estas observaciones, el Grupo Egis respondió a La República rechazando los cuestionamientos y descartando cualquier riesgo para el Estado peruano. La empresa sostuvo que las sanciones del BID se aplican únicamente a determinadas sociedades del grupo y a un sector específico, y que no alcanzan a Egis Villes et Transports S.A.S. ni a su sucursal en el Perú.

“No existe riesgo contractual alguno”, afirma la empresa, al señalar que no existe relación jurídica ni corporativa directa entre la asistente técnica del proyecto y las sociedades sancionadas. Egis añade que cualquier interpretación que sugiera lo contrario “resulta errónea e infundada”, y asegura que ha atendido todas las solicitudes de información formuladas por el MTC y Provías Nacional, sin que a la fecha exista controversia alguna.

Avance de obra y oposición a la Vía Expresa Santa Rosa

Mientras el debate institucional continúa, vecinos del Callao han expresado su rechazo al proyecto y han convocado un nuevo plantón contra los viaductos que se ejecutan en distintos puntos de Lima este sábado 24 de enero. Los cuestionamientos apuntan tanto al impacto urbano de las obras preliminares como a la continuidad de una iniciativa que, según señalan, no ha abordado de manera suficiente sus efectos ambientales y sociales.

Castillo advierte que la obra pone en riesgo la vida de cientos de miles de habitantes del Callao, al bloquear rutas de evacuación y eliminar zonas seguras. Según el experto, “la avenida Santa Rosa hoy funciona como zona segura; techarla con una carretera elevada reduce drásticamente las opciones de evacuación y seguridad de la población”. Además, alerta que la conexión con la Costa Verde interrumpe avenidas estratégicas, incluyendo la avenida La Paz, usada como ruta de evacuación en caso de tsunami hacia La Perla.

En ese contexto, la Vía Expresa Santa Rosa avanza entre trabajos en campo, observaciones técnicas y un escenario de tensión con la población. Para la Defensoría del Pueblo, los proyectos de infraestructura de esta magnitud deben ejecutarse colocando en el centro a la ciudadanía y garantizando que los beneficios de la obra no se desarrollen en desmedro de los derechos fundamentales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cierran acceso a la Vía Expresa Línea Amarilla hacia el Callao por volcadura de camión

Cierran acceso a la Vía Expresa Línea Amarilla hacia el Callao por volcadura de camión

LEER MÁS
Combi queda calcinada en el Callao: extorsionadores la habrían incendiado porque dueño se negó a pagar cupo

Combi queda calcinada en el Callao: extorsionadores la habrían incendiado porque dueño se negó a pagar cupo

LEER MÁS
Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 36 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 36 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

LEER MÁS
Pasajero herido revela momento del fuerte choque de bus del Metropolitano: "Pensé que no la contaba"

Pasajero herido revela momento del fuerte choque de bus del Metropolitano: "Pensé que no la contaba"

LEER MÁS
Ganador de La Tinka del 25 de enero: la jugada que le hizo llevarse más de 19 millones de soles

Ganador de La Tinka del 25 de enero: la jugada que le hizo llevarse más de 19 millones de soles

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Sociedad

Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el sábado 24 de enero

Falsos colectiveros secuestran a jóvenes en Surco: temen que queden libres pese a captura en flagrancia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025