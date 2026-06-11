MML interviene la alameda Chabuca Granda en el Centro Histórico de Lima | Composición LR / MML

MML interviene la alameda Chabuca Granda en el Centro Histórico de Lima | Composición LR / MML

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ejecuta desde la madrugada de este jueves 11 de junio un operativo de recuperación de espacios públicos en la alameda Chabuca Granda, una de las zonas más concurridas del Centro de Lima. La intervención busca erradicar el comercio informal que ocupa indebidamente las áreas peatonales y afecta la libre circulación de vecinos, turistas y visitantes.

Debido a esta acción, dispuesta por el alcalde Renzo Reggiardo, el acceso al espacio fue restringido de manera temporal, ya que se desarrollan labores de mantenimiento y recuperación del ornato, incluido el acondicionamiento de áreas públicas y la mejora de la imagen urbana. Las labores están a cargo de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima).

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Preservación de la ciudad

La operación en uno de los puntos turísticos más importantes de la capital forma parte de la estrategia municipal orientada a preservar el Centro Histórico de Lima como un espacio seguro, ordenado y atractivo para la convivencia ciudadana, informó la comuna mediante un comunicado de prensa.

A la fecha, el municipio ha logrado intervenir la avenida Aviación, el paradero Acho, Mesa Redonda, el Mercado Central, el Triángulo Grau, Las Malvinas y Nicolás Ayllón, entre otros espacios de la capital, como parte de su plan para reforzar el orden, la seguridad y el adecuado uso de estas áreas.

Los trabajos iniciaron durante la madrugada del 11 de junio

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