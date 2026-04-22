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Sociedad

Universidad San Marcos activa baños inclusivos desde este 22 de abril: ''Respeto a la diversidad''

La Facultad de Ciencias Sociales advierte sobre el uso responsable de los espacios. La medida será un plan piloto para potencialmente expandirse a otras áreas de la institución.

La Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM habilitó servicios higiénicos inclusivos desde el 22 de abril, promoviendo el respeto a la identidad de género y reduciendo la discriminación.
La Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM habilitó servicios higiénicos inclusivos desde el 22 de abril, promoviendo el respeto a la identidad de género y reduciendo la discriminación. | composición LR

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) dispuso que, desde este 22 de abril, los servicios higiénicos del tercer piso sean de uso inclusivo. La iniciativa busca garantizar el respeto a la identidad de género y reducir prácticas discriminatorias dentro del entorno universitario.

Según informó la facultad, esta disposición permitirá que los estudiantes utilicen los servicios en función de su identidad personal, dejando de lado la diferenciación tradicional entre varones y mujeres. La medida tiene carácter transitorio, a la espera de que el Rectorado emita lineamientos generales para toda la universidad.

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A través de un comunicado, las autoridades señalaron que esta acción se enmarca en el compromiso institucional de promover la dignidad, la igualdad de derechos y la convivencia respetuosa entre los miembros de la comunidad académica.

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Llamado al respeto y uso responsable

La facultad también exhortó a los estudiantes a hacer un uso adecuado de estos espacios, subrayando que el respeto mutuo es la base para garantizar un ambiente seguro para todos.

Asimismo, se precisó que esta iniciativa busca prevenir situaciones de violencia o exclusión, alineándose con estándares internacionales en materia de derechos humanos y diversidad.

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Posible expansión a otras áreas

Desde la administración se indicó que esta medida funcionará como un plan piloto para evaluar la implementación de servicios inclusivos en otras facultades.

La decisión final dependerá de las directivas que establezca el Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La medida rige desde este miércoles.

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