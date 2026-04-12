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Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

Sociedad

Joven elegida como miembro de mesa asistió con su hijo a la UNMSM para la jornada electoral 2026

La madre de familia cumplió su labor acompañada de su hijo pequeño ante la falta de una red de apoyo para su cuidado, reafirmando así su compromiso con la jornada electoral.

Edith Holgado cumplió su labor como miembro de mesa en la UNMSM acompañada de su hijo
Edith Holgado cumplió su labor como miembro de mesa en la UNMSM acompañada de su hijo | Foto: composición LR/Latina Noticias

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue elegida nuevamente como una de las sedes principales para estas Elecciones Generales 2026, y albergó a miles de ciudadanos desde tempranas horas. En medio del despliegue logístico y la afluencia de votantes en la Decana de América, la jornada destacó no solo por la participación masiva, sino también por historias particulares de compromiso civil que marcaron el desarrollo de los comicios.

Uno de estos casos fue el de Edith Holgado, una joven elegida como miembro de mesa que acudió a la ciudad universitaria acompañada de su pequeño hijo. Ante la imposibilidad de dejar al menor bajo el cuidado de otra persona, la ciudadana decidió cumplir con su deber electoral sin descuidar su rol materno, mientras realizaba la instalación de su mesa y la recepción de sufragios, velando por el bienestar de su niño de manera simultánea.

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La presencia de esta madre de familia en la UNMSM generó diversas reacciones entre los electores, quienes resaltaron su determinación para ejercer su responsabilidad ciudadana pese a las dificultades personales. Este hecho ha puesto nuevamente en debate la necesidad de que la ONPE y el JNE evalúen protocolos o facilidades adicionales para aquellos padres con hijos menores que no tienen con quién dejarlos a su cuidado.

“Admirable lo de esa joven madre”, “Cuando fui miembro de mesa, mi hijo tenía un año y diez meses, y mi hija estaba de cinco meses; no tenía con quién dejarlos, por lo que tuve que asistir con ellos. Sin embargo, un joven que era suplente habló con los representantes de la ONPE para ocupar mi lugar y así permitirme retirarme”, “Los estudiantes universitarios deberían ser miembros de mesa”, son algunos de los comentarios que se lee en TikTok publicado por Latina.

UNMSM se consolida como el local de votación con mayor afluencia en las Elecciones Generales 2026

San Marcos reafirmó su importancia estratégica en este proceso electoral al consolidarse como uno de los locales de votación con mayor concurrencia en la capital. De acuerdo con los reportes de la Agencia de Noticias Andina, un total de 100 mesas de sufragio fueron instaladas con éxito desde tempranas horas de la mañana, permitiendo el flujo constante de miles de ciudadanos que acudieron a emitir su derecho al sufragio.

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