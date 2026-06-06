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Política

Elecciones 2026: Peruanos en Nueva Zelanda son los primeros en votar en la segunda vuelta

Las ciudades de Wellington y Auckland abrieron las primeras mesas de sufragio en el exterior. En Lima, la Cancillería supervisa el proceso en tiempo real desde su centro de monitoreo, el cual operará de manera ininterrumpida hasta el 8 de junio.

Peruanos en Nueva Zelanda son los primeros en votar esta segunda vuelta electoral
Peruanos en Nueva Zelanda son los primeros en votar esta segunda vuelta electoral | Andina
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La segunda elección presidencial del Perú comenzó este sábado 6 de junio en Nueva Zelanda, en la ciudad de Wellington, donde ya se emitió el primer voto de esta segunda vuelta electoral. Pasadas las 2.00 p. m. en el horario peruano, las tres mesas previstas en las ciudades de Wellington y Auckland se instalaron para recibir a los 841 compatriotas residentes en ese país.

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Este inicio del proceso en Oceanía marca el comienzo de un despliegue masivo, ya que son 1,19 millones de peruanos los que están habilitados para ejercer su derecho al sufragio fuera del Perú. Para lograrlo, el Ministerio de Relaciones Exteriores distribuyó al 100% todo el material electoral necesario y habilitó un total de 219 locales de votación en el extranjero.

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Tras el arranque en Nueva Zelanda, el proceso continuará en Australia, específicamente en las ciudades de Canberra y Sídney, donde se espera la asistencia de más de siete mil electores, mientras que en Asia las mesas abrieron a las 5.00 p. m. en Japón y la República de Corea.

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Todo el desarrollo de la votación internacional es supervisado en tiempo real desde Lima por el Centro de Monitoreo instalado en la sede central de la Cancillería. Un equipo especializado de funcionarios de la Dirección General para las Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares brinda soporte técnico permanente y realiza un seguimiento minuto a minuto de la apertura de las 2.506 mesas distribuidas en 73 países.

Esta central de operaciones comenzó a trabajar este sábado al mediodía y funcionará sin interrupciones hasta las primeras horas del lunes 8 de junio para vigilar el desarrollo del sufragio, el avance del escrutinio y atender cualquier problema durante el proceso.

Además, el embajador Pedro Bravo, jefe de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, llamó a los ciudadanos en el extranjero a cumplir con su deber cívico.

"El llamado principal es que acudan a votar y a sufragar. Su país ha puesto a disposición la posibilidad de que puedan votar no importa donde se encuentre, hagan el esfuerzo, desplácense, entiéndanlo como una fiesta democrática y más allá del deber cívico que lo entiendan como una muestra de amor por su país, de estar comprometidos por cuál va a ser el futuro del país", expresó.

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