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Mano Menezes destacó el triunfo ante Haití: "Estamos aprendiendo. Ganamos en la recta final"

El estratega brasileño sumó su primera victoria al mando del 'equipo de todos' gracias a un radical replanteo táctico en el segundo tiempo.

Mano Menezes ahora se prepara para enfrentar a España este lunes.
Mano Menezes ahora se prepara para enfrentar a España este lunes. | FPF
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“No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte”, dice ese viejo y conocido refrán. El técnico Mano Menezes rompió la noche del último viernes una mala racha que arrastraba la selección peruana al vencer 2-1 a Haití en Miami. Este triunfo agónico de la Blanquirroja cortó una sequía de 442 días sin victorias. El estratega brasileño sumó su primer éxito al mando del equipo gracias a un radical replanteo táctico en el complemento.

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Consciente del mal funcionamiento, Mano Menezes ejecutó hasta seis cambios clave en la segunda parte. Mandó al campo a Adrián Ugarriza, Fabio Grüber, Adrián Quiroz y al experimentado Yoshimar Yotún, con lo que logró adueñarse por completo del mediocampo. El ingreso del volante de LDU de Quito, Jesús Pretell, y del juvenil Maxloren Castro terminó por equilibrar las líneas. A ello se sumó el replanteo que hicieron los caribeños en la segunda parte.

Menezes no ocultó la importancia de volver a ganar y reconoció el peso que cargaba el plantel, así como la urgencia de darle una alegría a la hinchada que acompañó al equipo.

“Para una selección que hacía mucho tiempo que no ganaba significa mucho, porque en el fútbol podemos hacer las cosas bien, podemos tener oportunidades, pero si no vencemos siempre nos quedamos en el casi”, dijo el brasileño.

Asimismo, también recalcó que el elenco nacional se encuentra en un proceso de reestructuración con miras a las Eliminatorias 2030: “Sabemos que tenemos un camino largo para caminar, pero es posible caminar venciendo partidos como ganamos , con superación”, añadió.

“Estamos aprendiendo. Ganamos en la recta final, en otras oportunidades dejamos escapar esa recta final. Son jugadores muy jóvenes, pero tenemos que pasar estos momentos para fortalecernos”, remarcó.

Perú tendrá poco tiempo para celebrar, ya que cerrará la doble fecha FIFA ante España este lunes, en un duelo de máxima exigencia.

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