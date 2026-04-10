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Sociedad

San Marcos y UNI suspenden clases presenciales en estas fechas por las elecciones generales 2026

En los comicios del 12 de abril, las instalaciones se usarán como locales de votación. Ambas universidades buscan facilitar la logística y piden atención a canales oficiales.

Las universidades UNMSM y UNI suspenden clases presenciales por las elecciones generales del 12 de abril. Las instalaciones servirán como locales de votación según la ONPE.
Las universidades UNMSM y UNI suspenden clases presenciales por las elecciones generales del 12 de abril. Las instalaciones servirán como locales de votación según la ONPE. | composición LR

Las universidades Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunciaron la suspensión de clases presenciales ante la realización de las elecciones generales del domingo 12 de abril.

La medida responde al uso de sus instalaciones como locales de votación por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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UNI no tendrá clases en campus

En el caso de la UNI, las actividades académicas y administrativas presenciales quedarán suspendidas desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril de 2026.

Durante ese periodo, las clases se desarrollarán de manera virtual, en coordinación con las facultades. Las labores presenciales se retomarán el martes 14, una vez culminado el proceso electoral.

larepublica.pe

¿Cuándo reanuda actividades San Marcos?

Por su parte, San Marcos informó que suspenderá las actividades en su ciudad universitaria los días viernes 10 y sábado 11 de abril. Las clases se reanudarán con normalidad el lunes 13.

Ambas casas de estudio señalaron que estas disposiciones buscan facilitar la organización de los comicios y garantizar las condiciones logísticas necesarias para la jornada electoral, exhortando a sus comunidades a mantenerse atentas a los canales oficiales.

larepublica.pe

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