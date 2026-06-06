Hijo de ‘Melcochita’ reaparece y revela cómo Monserrat traicionó a su padre: “Se olvida de lo que hizo”

Pablo Villanueva Jr. radica en el extranjero y vendrá pronto a Perú a reencontrarse con su padre. Foto: Composición LR/Instagram.

Pablo Villanueva Jr. radica en el extranjero y vendrá pronto a Perú a reencontrarse con su padre. Foto: Composición LR/Instagram.

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Melcochita vuelve a generar polémica. Esta vez, el enfrentamiento involucra a su hijo Pablo Villanueva Jr. y a Monserrat Seminario, quienes protagonizan una nueva controversia por una presunta conversación telefónica relacionada con Heydi Amado, la joven pareja del cómico.

El heredero del humorista afirmó que nunca se comunicó telefónicamente con Monserrat para hablar sobre la nueva relación de su padre, como ella aseguró días atrás. Por el contrario, sostuvo que fue la piurana quien se contactó con él. Además, le recordó el episodio de traición que, según señaló, ocurrió años atrás y afectó a su padre.

Hijo de Melcochita reveló cómo Monserrat traicionó a su padre

“No hablo con la señora porque es falsa y mentirosa. Si dice que la llamé, que lo pruebe; eso es falso. Ella me llamó para decirme: ‘Tu papá está saliendo con Heidy Amado, va a oficializar su relación’, y le respondí que era la menos indicada para hablar porque engañó a mi padre con ‘Lalo’, su mejor amigo, y dentro de su propia casa. Parece que se está olvidando de lo que hizo”, declaró Pablo Villanueva Jr. para Trome.

Además, el hijo de Melcochita consideró que las recientes declaraciones de Monserrat buscan provocar problemas en su familia. “Está tratando de generar discordia en la familia. Ese es su estilo: la mentira y la falsedad. Mejor que se preocupe por buscar trabajo en lugar de inventar”, señaló.

Hijo de Melcochita respeta la decisión de su padre de estar con joven de 22 años

Aunque reconoció que no comparte del todo la actual relación de Melcochita con Heydi Amado, de 22 años, Pablo Villanueva Jr. dejó en claro que respeta las decisiones que tome el humorista en esta etapa de su vida.

“Eso es cosa de él. Nosotros sus hijos, no nos vamos a meter en estos temas. Es su vida, es un hombre de 90 años y sabe lo que hace”, señaló a Trome.

De igual manera, comentó que la familia espera reunirse próximamente con el sonero en Perú para celebrar su cumpleaños.