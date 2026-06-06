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Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima y Callao aumentará sus viajes, según ATU: ¿desde cuándo y en qué horarios?

El organismo informó que el servicio ofrecerá más recorridos en determinados horarios durante la semana para reducir los tiempos de espera en las estaciones.

Aumentarán viajes de la Línea 1 del Metro de Lima
Aumentarán viajes de la Línea 1 del Metro de Lima | Foto: Andina / Difusión
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Los viajes de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao aumentarán durante la semana como parte de una mejora en la programación, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La implementación de este incremento en el número de recorridos se realiza para reducir los tiempos de espera en las estaciones y optimizar el servicio en favor de los miles de pasajeros que lo utilizan para trasladarse por diversos puntos de la capital.

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¿De cuánto será el aumento y en qué horarios?

De acuerdo con la ATU, con la nueva programación, el número de viajes será el siguiente:

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  • De lunes a viernes: se incrementará de 495 a 520, es decir, 25 viajes más, con intervalos entre trenes de 4 y 5 minutos aproximadamente en hora valle.
  • Los sábados: se elevará de 470 a 496, es decir, 26 viajes más, con intervalos de paso entre trenes de 3,5 a 4,7 minutos, según el horario.
  • Los domingos: se pasará de 254 a 270, es decir, 16 viajes más, con intervalos de paso entre trenes de 6 a 11 minutos aproximadamente.

Esta medida busca reforzar el servicio en la hora valle y mejorar el paso de los trenes en las siguientes franjas horarias:

  • De lunes a viernes: de 9.27 a. m. a 4.33 p. m. y de 8.12 p. m. a 9.12 p. m.
  • Los sábados: de 7.05 a. m. a 9.47 p. m.
  • Los domingos: de 11.04 a. m. a 10.00 p. m.

¿Desde cuándo aplicará esta mejora en el servicio?

Según la entidad, esta mejora en la programación de los recorridos iniciará el lunes 8 de junio y tendrá vigencia hasta fines de setiembre.

La ATU exhortó a los usuarios de la Línea 1 a recargar sus tarjetas con antelación y, de ser posible, con un monto que les permita realizar varios viajes, para evitar colas en las boleterías.

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