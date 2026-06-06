Línea 1 del Metro de Lima y Callao aumentará sus viajes, según ATU: ¿desde cuándo y en qué horarios?
El organismo informó que el servicio ofrecerá más recorridos en determinados horarios durante la semana para reducir los tiempos de espera en las estaciones.
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Los viajes de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao aumentarán durante la semana como parte de una mejora en la programación, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La implementación de este incremento en el número de recorridos se realiza para reducir los tiempos de espera en las estaciones y optimizar el servicio en favor de los miles de pasajeros que lo utilizan para trasladarse por diversos puntos de la capital.
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¿De cuánto será el aumento y en qué horarios?
De acuerdo con la ATU, con la nueva programación, el número de viajes será el siguiente:
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- De lunes a viernes: se incrementará de 495 a 520, es decir, 25 viajes más, con intervalos entre trenes de 4 y 5 minutos aproximadamente en hora valle.
- Los sábados: se elevará de 470 a 496, es decir, 26 viajes más, con intervalos de paso entre trenes de 3,5 a 4,7 minutos, según el horario.
- Los domingos: se pasará de 254 a 270, es decir, 16 viajes más, con intervalos de paso entre trenes de 6 a 11 minutos aproximadamente.
Esta medida busca reforzar el servicio en la hora valle y mejorar el paso de los trenes en las siguientes franjas horarias:
- De lunes a viernes: de 9.27 a. m. a 4.33 p. m. y de 8.12 p. m. a 9.12 p. m.
- Los sábados: de 7.05 a. m. a 9.47 p. m.
- Los domingos: de 11.04 a. m. a 10.00 p. m.
¿Desde cuándo aplicará esta mejora en el servicio?
Según la entidad, esta mejora en la programación de los recorridos iniciará el lunes 8 de junio y tendrá vigencia hasta fines de setiembre.
La ATU exhortó a los usuarios de la Línea 1 a recargar sus tarjetas con antelación y, de ser posible, con un monto que les permita realizar varios viajes, para evitar colas en las boleterías.
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