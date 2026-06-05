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Sociedad

Detienen a 9 policías de la comisaría de Ate por cobrar coimas a transportistas

Según la fiscalía, efectivos habrían conformado un grupo criminal en la sección de patrullaje y se habrían dedicado a interceptar de forma concertada a conductores en la carretera Central para exigirles coimas a cambio de no imponerles papeletas de tránsito. Incluso, los obligaban a realizar retiros bancarios si no contaban con efectivo.

Policías detenidos son investigados por cobrar coimas en la Carretera Central.
Policías detenidos son investigados por cobrar coimas en la Carretera Central.
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Agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y miembros de la Fiscalía detuvieron a nueve agentes policiales de la comisaría de Vitarte como presuntos responsables de pedir coimas a transportistas de la carretera Central, a quienes les habrían propuesto beneficiarlos no imponiéndoles papeletas de tránsito a cambio de fuertes sumas de dinero.

Los denunciantes se presentaron espontáneamente ante las autoridades y denunciaron que venían siendo víctimas de una maniobra por parte de miembros de esa dependencia.

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Tras la denuncia, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Segundo Despacho) de Lima Este ordenó a la Dircocor abocarse a la investigación y a las posibles implicancias que surgieron del caso.

El Poder Judicial dispuso la detención preliminar solicitada por la fiscalía por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Fueron detenidos el alférez PNP Diego García (presunto líder), así como los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huaman, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López.

PUEDES VER: Caso Billetón: 35 años de prisión para tres policías por secuestro y robo de S/350 mil

De acuerdo con las indagaciones del fiscal adjunto provincial Dacio Felles Isidro, los policías habrían conformado un grupo criminal en la sección de patrullaje de la citada comisaría y se habrían dedicado a interceptar de forma concertada a conductores en la carretera Central para exigirles coimas a cambio de no imponerles papeletas de tránsito. Incluso, los obligaban a realizar retiros bancarios si no contaban con efectivo.

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La acción fiscal comprendió también el allanamiento de las viviendas de cada uno de los imputados, ubicadas en los distritos de Independencia, Santa Anita, Ate, Pachacámac, Lurigancho-Chosica y La Perla (Callao), así como en la propia comisaría de Vitarte.

En total, participaron 12 fiscales anticorrupción, con el apoyo de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional.

De este modo, se logró incautar equipos tecnológicos, teléfonos celulares, tarjetas SIM, memorias USB y soportes informáticos, dinero en efectivo y la documentación administrativa de la dependencia policial, así como cuadernos de registro de ingreso y salida de vehículos, actas de intervención y papeletas de tránsito.

El Ministerio Público reafirmó su labor en la persecución estratégica del delito y su compromiso de combatir de manera decidida la corrupción funcional en las fuerzas del orden.

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