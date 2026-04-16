Estudiantes convocan marcha por el respeto al medio pasaje universitario tras alza de tarifas: ''Es ley, no un favor''
La protesta busca visibilizar el impacto de la especulación en los precios del transporte, así como el recorte presupuestal en educación pública que afecta su calidad.
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Diversos colectivos estudiantiles agrupados en el Bloque Universitario —que reúne a 17 universidades públicas y privadas— anunciaron una movilización nacional para este 22 de abril, en rechazo al alza de tarifas en el transporte público y el incumplimiento del medio pasaje universitario.
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, los estudiantes hicieron un llamado a la organización y a la protesta ciudadana. “Como estudiantes nos seguiremos movilizando. Ningún derecho ha sido regalado (…) ninguna injusticia será resuelta sin organización”, señalaron.
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La convocatoria está dirigida no solo a universitarios, sino también a escolares, profesionales y ciudadanía en general. “¡Este 22 de abril salimos a las calles!”, enfatizaron, tras denunciar que el incremento del costo de vida viene afectando directamente a la población estudiantil y trabajadora.
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Denuncian incumplimiento del medio pasaje
Uno de los principales reclamos es la falta de respeto al medio pasaje universitario, beneficio establecido por ley que fija el pago del 50% del pasaje adulto vigente desde las 5.00 a. m. hasta la medianoche.
Sin embargo, los estudiantes advierten que en la práctica esto no se cumple. “Transportistas imponen tarifas arbitrarias y abusivas. Se cobran S/1.50, S/2.00 o más, se recortan horarios y no hay fiscalización”, indicaron.
Además, denunciaron que muchos jóvenes son víctimas de maltrato. “A diario estudiantes somos amenazados, insultados o incluso bajados de los vehículos”, alertaron, calificando la situación como “un sistema de abuso tolerado”.
Cuestionan alza de pasajes y especulación
El pronunciamiento también aborda el incremento del precio del transporte, que atribuyen tanto a factores reales —como la subida internacional del petróleo o problemas en el suministro energético— como a prácticas especulativas.
Según indicaron, aunque el combustible llegó a subir hasta en 47%, actualmente los precios de algunos insumos como el GNV y el GLP han bajado, pero ello no se refleja en las tarifas. “No solo es alza, es especulación”, remarcaron.
Advirtieron que esta situación tiene un efecto en cadena: transporte más caro, alimentos más costosos y una vida cada vez más difícil para los sectores populares.
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Reclamos por educación: ¿qué universidades participan?
En los flyers de la protesta, se anunció la participación de alumnos de diversos centros, como el Bloque UNFV (Universidad Nacional Federico Villarreal), la ADUC (Universidad Científica del Sur), la ADEUPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas), la FUSM (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), la FEUA (Universidad Nacional Agraria La Molina), la FEPUC (Pontificia Universidad Católica del Perú), entre otros.
Los estudiantes también expresaron su rechazo al recorte presupuestal de S/288 millones en educación pública, al considerar que deteriora la calidad educativa, limita la investigación y precariza la vida universitaria. “¿El objetivo? Empujar la privatización y convertir la educación en un privilegio”, cuestionaron.
La movilización cerrará con consignas que resumen su postura: “¡El medio pasaje es ley, no un favor!” y “¡Que el poder tiemble ante la unidad estudiantil!”.
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