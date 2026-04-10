Durante una sesión del consejo universitario, se presentó un pedido formal a la rectora Jerí Ramón para reevaluar el reconocimiento a la famosa boyband surcoreana por sus acciones sociales. | Fotos: TikTok

Durante una sesión del consejo universitario, se presentó un pedido formal a la rectora Jerí Ramón para reevaluar el reconocimiento a la famosa boyband surcoreana por sus acciones sociales. | Fotos: TikTok

La llegada de BTS al Perú este 2026 sigue generando repercusión entre sus fans. En medio de las expectativas de los seguidores por la venta de entradas, una estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos generó polémica con su solicitud en una de las asambleas en dicha casa de estudios.

En el último consejo universitario, sesión extraordinaria, una representante de los estudiantes pidió la palabra y pidió a la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, y a las demás autoridades que evalúen una condecoración para la famosa boyband coreana, que llegará a nuestro país para ofrecer conciertos el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio del recinto estudiantil.

“Viendo el contexto actual de los jóvenes universitarios y sanmarquinos hoy en día, proponemos que nuestra casa de estudios pueda entregar un reconocimiento simbólico a este grupo famoso que va a venir en unos meses llamado BTS en mérito a su impacto cultural y social en la juventud”, explicó la universitaria.

Alumna de San Marcos pide condecorar a BTS

Según la joven sanmarquina, el grupo coreano ha realizado diversas actividades que ameritan ser reconocidas. “Destacando su colaboración con Unicef, en campañas contra la violencia juvenil y su participación ante la ONU mediante diversos orientados en empoderamiento juvenil. Por ende, constituyéndose como referentes globales que contribuyen al desarrollo personal de los jóvenes y justifica su reconocimiento en el marco académico y cultural para la juventud actual”, añadió en su discurso.

En un primer momento, la rectora de la UNMSM no supo de quién se trataba, pero indicó que lo iba a poner a votación por ser un pedido de la representante de los estudiantes. Al final, en el video que se compartió en redes sociales, no se sabe si se aprobó o no el pedido.

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio de San Marcos, en Perú, en octubre de 2026. Foto: BTS

Por otro lado, el video se hizo viral en las redes sociales y los cibernautas no dudaron en manifestar sus opiniones. “Por eso los alumnos ahora están como están. Yo también quiera un reconocimiento a Goku en mérito por su colaboración con el mundo y por salvar a la humanidad o a Gohan, él es muy estudioso”, “Habiendo más propuestas, propone eso. ¿Enserio? Tan mal estamos”, “No olviden que la San Marcos adquirió 2mil entradas” y “La amiga que no alcanzo su entrada”; fueron algunas de las reacciones en TikTok.



