¡Atención usuarios! Corte de agua de hasta 15 horas afectará estos distritos de Lima este lunes 8 de junio
Las suspensiones del servicio de agua potable se prolongarán por más de 15 horas en algunas zonas, lo que requiere que los residentes almacenen agua de manera responsable y tomen previsiones.
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Sedapal anunció una nueva interrupción programada del servicio de agua potable en distintos sectores de Lima Metropolitana para este lunes 8 de junio. La medida responde a trabajos de mantenimiento en la red de distribución, con el objetivo de optimizar el suministro y garantizar una mejor atención a los usuarios.
El corte afectará a varias zonas de diferentes distritos durante gran parte del día, con suspensiones que en algunos casos se prolongarán por más de 15 horas. Ante ello, la empresa recomendó a la población almacenar agua de manera responsable y tomar las previsiones necesarias. A continuación, conoce los horarios y las localidades que permanecerán sin servicio.
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Distritos no contarán con servicio de agua este lunes 8 de junio
Puente Piedra
- Zonas afectadas: APV. San Agustín, Asoc. Propietarios de Vivienda Los Ángeles de Puente Piedra, Asoc. Propietarios del Programa de Vivienda Las Dalias I y II etapa, Asoc. Propietarios Fundo Lechucero, Asoc. Viv. Las Mercedes de Puente Piedra I etapa, Asoc. Viv. San Juan Vilca, Asoc. Viv. del Programa Resid. Los Claveles de Puente Piedra, Asoc. Viv. La Floresta, Asoc. Viv. La Florida del Norte, Asoc. Viv. Los Embajadores, Asoc. Viv. Paraíso del Norte, Asoc. Propietarios del Programa de Viv. Resid. Villa Margarita III etapa, Asoc. Las Retamas, P.I. Asoc. Propietarios Los Claveles, P.V. Virgen de Chapi, Urb. Las Fresas, A. H. San Pedro de Choque, APV. del Norte Señor de los Milagros, Asoc. Casa Huerta El Remanso, Asoc. Prop. Señor de la Soledad, Asoc. Prop. Viv. Los Rosales del Norte de Puente Piedra, Asoc. Prop. El Naranjito, Asoc. Viv. Agrup. Señor de la Soledad, Asoc. Viv. Los Naranjos, Asoc. Viv. Café Perú, Asoc. Viv. Chavín de Huántar IV etapa, Asoc. Viv. El Bosque, Asoc. Viv. Ex Cap. Tambo Inga de Trabajadores del Sector Salud, Asoc. Viv. Mercurio de Huancavelica, Urb. Las Vegas.
- Horario del corte: De 12.00 p. m. a 8.00 p. m.
Ate
- Zonas afectadas 1: Urb. Virgen del Carmen, Coop. Marañón.
- Horario del corte: De 1:00 p. m. a 11:50 p. m.
- Zonas afectadas 2: A. H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa, A. H. Los Libertadores, A. H. Ex Trabajadores Textil Vitarte, A. H. Cerro Candela, A. H. Los Conquistadores, A. H. Vencedores Cementerio Vitarte.
- Horario del corte: De 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: Agru. Buena Vista - 27 Marzo II etapa, Agru. 27 Marzo II etapa Ampliac. Villa Solidaridad, Agru. 27 de Marzo III etapa, Ampl. Asoc. Viv. Paraíso de Santa María, Agru. Estrella de Santa María, Asoc. La Praderas de Santa María, Agru. Los Portales de Santa María, Agru. Nueva Alianza de Santa María, A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza, Agru. Las Vegas de Santa María, Agru. El Ayllu de Santa Rosa, AF Santa Rosa, A. H. 1.º de Agosto, A. H. 1.º de Agosto Ampliación, Agru. Nuevo Milenio, A. H. Prolong. Santa María Parcela II Sector Ampliación, A. H. La Gruta, Agru. 28 de Febrero, A. H. Villa 2 de Enero, Agru. 4 de Agosto, A. H. Señor de Los Milagros Sector Simón Bolívar II, A. H. Señor de Los Milagros Sector Combate de Angamos, Agru. Jorge del Castillo Sector Cerrito Feliz, A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector Cerrito Feliz, A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector 5 de Julio, A. H. PI Nueva Alianza Sector Los Ángeles II, Agrup. Los Leones, A. H. La Liberación, Asoc. La Fragata Sector 6, Agru. Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres, Agru. Pueblos Hermanos de Mayobamba, Agru. Alejandro Toledo, Agru. Unidos al Desarrollo, A. H. PI Nueva Alianza Sector Cerrito Alegre, A. H. Mariscal Cáceres Sector VII 1ra etapa, Ampliación Nva. Alianza Sector Alberto Fujimori II, A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles, A. H. PI Nva. Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts, Asoc. Monte de Sion, PI Nva. Alianza, A. H. Túpac Amaru II, Agru. San Valentín, Agru. Daniel A. Carrión, A. H. Andrés A. Cáceres, A. H. Santa Rosa de Lima, A. H. Santa Rosa de Lima Ampliac., Agru. Julio C. Tello, Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuéllar, A. H. Javier Pérez de Cuéllar Ampl., Agru. Fam. Virgen del Carmen, Agru. Andrés A. Cáceres Ampliación, Agru. Las Lomas de 27 de Marzo, A. H. Santa María Ampl. Sector Parcela 3, A. H. Siglo XXI Sector Señor de Los Milagros, Agru. Corazón de Jesús, Ampliac. Siglo XXI Sector Primavera, A. H. Nueva Esperanza, A. H. Cangallo, A. H. Unión y Progreso Sector Los Claveles, A. H. Unión y Prog. Sector Laura Bozzo, A. H. Cangallo Ampl. 2, A. H. Unión y Prog. Sect. 4 de Febrero, A. H. Unión y Prog. Sect. 14 de Febrero, Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande, Asoc. Mira del Éxito, AF Cerrito Rico, Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre, A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre, Agrup. Las Terrazas II, A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico, A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Nueva Jerusalén, Asoc. Virgen del Carmen, Agru. Reincorporación Nva. Jerusalén, Agru. Incorporados a Nva. Jerusalén II, Agru. Raíces de Jicamarca, Agru. 24 de Enero, A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo, Agru. Las Viñas, A. H. Nuevo Santa Cruz, Agru. Nueva Imagen, A. H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay, Agru. Nueva Juventud, AF Cristo de Pachacamilla, A. H. Siglo XXI, A. H. Saúl Cantoral Huamaní.
- Horario del corte: De 8.00 a. m. a 11.55 p. m.