Rafael López Aliaga pide votar por Keiko Fujimori e insiste con la narrativa del fraude
El líder de Renovación Popular señaló que le "robaron" el pase a la segunda vuelta y pidió apoyar a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
- Roberto Sánchez manda mensaje a Keiko Fujimori: "Exhorto a la señora del caos a aceptar los resultados electorales"
- Municipalidad de Lima niega permiso a Juntos por el Perú de Roberto Sánchez para cierre de campaña en Centro Histórico
El líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ofreció una conferencia y dejó clara su postura para la segunda vuelta electoral a favor de la lideresa de Fuerza Popular. "Responsablemente pedimos el voto por la única opción democrática y en estos momentos es Keiko Fujimori", señaló el excandidato presidencial.
Acompañado por los principales miembros de su bancada, el exalcalde de Lima indicó que su decisión se debe a que el país se encuentra en un momento crítico, ya que la competencia electoral está "muy empatada" y que la posibilidad de que la izquierda llegue al gobierno representa un peligro. "No podemos dejar el país al garete", expresó.
TE RECOMENDAMOS
KEIKO FUJIMORI NO DESCARTA CUESTIONAR RESULTADOS ELECTORALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
A pesar de este respaldo, López Aliaga no dejó de lado su postura de falso fraude y reiteró su narrativa de que el proceso electoral debe anularse por las irregularidades registradas. El excandidato presidencial insistió en que a Renovación Popular le "robaron" los votos en la primera vuelta, lo que —según él— le impidió participar en la segunda vuelta.
PUEDES VER: Martín Vizcarra llama a votar por Juntos por el Perú de Roberto Sánchez: "Estaremos vigilantes"
Además, aseguró que otros excandidatos presidenciales, como Ricardo Belmont, quien ahora apoya al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez; Jorge Nieto y Carlos Álvarez, "saben perfectamente que hubo un fraude".