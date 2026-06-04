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Rafael López Aliaga pide votar por Keiko Fujimori e insiste con la narrativa del fraude

El líder de Renovación Popular señaló que le "robaron" el pase a la segunda vuelta y pidió apoyar a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Rafael López Aliaga pide votar por Keiko Fujimori.
Rafael López Aliaga pide votar por Keiko Fujimori. | LR
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El líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ofreció una conferencia y dejó clara su postura para la segunda vuelta electoral a favor de la lideresa de Fuerza Popular. "Responsablemente pedimos el voto por la única opción democrática y en estos momentos es Keiko Fujimori", señaló el excandidato presidencial.

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Acompañado por los principales miembros de su bancada, el exalcalde de Lima indicó que su decisión se debe a que el país se encuentra en un momento crítico, ya que la competencia electoral está "muy empatada" y que la posibilidad de que la izquierda llegue al gobierno representa un peligro. "No podemos dejar el país al garete", expresó.

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A pesar de este respaldo, López Aliaga no dejó de lado su postura de falso fraude y reiteró su narrativa de que el proceso electoral debe anularse por las irregularidades registradas. El excandidato presidencial insistió en que a Renovación Popular le "robaron" los votos en la primera vuelta, lo que —según él— le impidió participar en la segunda vuelta.

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Además, aseguró que otros excandidatos presidenciales, como Ricardo Belmont, quien ahora apoya al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez; Jorge Nieto y Carlos Álvarez, "saben perfectamente que hubo un fraude".

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