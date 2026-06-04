Rafael López Aliaga pide votar por Keiko Fujimori e insiste con la narrativa del fraude

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El líder del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ofreció una conferencia y dejó clara su postura para la segunda vuelta electoral a favor de la lideresa de Fuerza Popular. "Responsablemente pedimos el voto por la única opción democrática y en estos momentos es Keiko Fujimori", señaló el excandidato presidencial.

Acompañado por los principales miembros de su bancada, el exalcalde de Lima indicó que su decisión se debe a que el país se encuentra en un momento crítico, ya que la competencia electoral está "muy empatada" y que la posibilidad de que la izquierda llegue al gobierno representa un peligro. "No podemos dejar el país al garete", expresó.

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A pesar de este respaldo, López Aliaga no dejó de lado su postura de falso fraude y reiteró su narrativa de que el proceso electoral debe anularse por las irregularidades registradas. El excandidato presidencial insistió en que a Renovación Popular le "robaron" los votos en la primera vuelta, lo que —según él— le impidió participar en la segunda vuelta.

Además, aseguró que otros excandidatos presidenciales, como Ricardo Belmont, quien ahora apoya al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez; Jorge Nieto y Carlos Álvarez, "saben perfectamente que hubo un fraude".