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Serums 2026-I: cerca de 40.000 profesionales rinden hoy la evaluación a nivel nacional

La prueba, que inicia a las 11:00 a.m., incluye diversas especialidades como medicina, enfermería y psicología, con supervisión de la Policía Nacional para garantizar transparencia.

Cerca de 40.000 profesionales de la salud se preparan para rendir el examen del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, clave para acceder al sector público.
Cerca de 40.000 profesionales de la salud se preparan para rendir el examen del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, clave para acceder al sector público. | Minsa

Este domingo 19 de abril, cerca de 40.000 profesionales de la salud participan en la evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, proceso clave para acceder a una plaza en el sector público.

El Ministerio de Salud (Minsa) habilitó 29 sedes a nivel nacional, con al menos un punto de evaluación por región. En Lima y Junín, debido a la alta demanda, se dispusieron múltiples locales, entre ellos la Institución Educativa Emblemática Rosa de Santa María, Nuestra Señora de Guadalupe y la Universidad San Martín de Porres (sede Santa Anita).

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¿Quiénes rendirán el Serums?

La prueba está dirigida a profesionales de diversas especialidades, como medicina humana, enfermería, obstetricia, odontología, psicología, nutrición, entre otras ramas de las ciencias de la salud. También participan especialistas en tecnología médica, como laboratorio clínico, radiología, terapia física, terapia del lenguaje y optometría.

Según datos de la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), la carrera con mayor número de inscritos es psicología, con 9.589 postulantes, seguida de enfermería (8.486), medicina humana (6.894) y odontología (4.199). En total, se registraron 39.762 participantes.

¿A qué hora empieza el Serums este domingo 19 de abril?

El ingreso a las sedes se realiza entre las 7.00 a. m. y las 9.30 a. m., hora en la que se cierran las puertas sin excepción. El examen inicia a las 11.00 a. m. y tiene una duración de dos horas.

Para rendir la evaluación, los postulantes deben presentar su DNI o carné de extranjería, además de portar lápiz 2B, borrador y tajador. Está prohibido el ingreso con celulares, audífonos, mochilas u otros objetos electrónicos.

La jornada cuenta con supervisión de la Policía Nacional del Perú y representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.

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¿Para qué sirve el Serums y cuánto pagan por plaza?

El Serums es un requisito obligatorio para ejercer en el sector público y acceder a especializaciones o becas del Estado. Quienes obtengan una plaza remunerada iniciarán funciones el 6 de mayo de 2026, mientras que las plazas equivalentes comenzarán el 26 de mayo. Ambos grupos culminarán el servicio el 30 de abril de 2027.

En cuanto a los beneficios económicos, los profesionales que accedan a una plaza remunerada recibirán ingresos mensuales diferenciados. Los médicos cirujanos percibirán S/6.624, mientras que otras especialidades, como enfermería, obstetricia, psicología, nutrición y odontología, recibirán S/5.300 mensuales.

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