Segunda vuelta electoral: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios del 5 al 8 de junio

Los colegios seleccionados serán acondicionados para la segunda vuelta electoral del 7 de junio. | Foto: composición LR

Los colegios seleccionados serán acondicionados para la segunda vuelta electoral del 7 de junio. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que un total de 10.131 instituciones educativas públicas y privadas del país quedarán temporalmente bajo administración de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones generales, programada para este fin de semana. La medida regirá desde este viernes 5 al lunes 8 de junio y comprende a los colegios que funcionarán como locales de votación.

La disposición busca asegurar que los centros educativos designados cuenten con las condiciones necesarias para recibir a los ciudadanos durante la jornada electoral. Para ello, las autoridades educativas coordinaron con las direcciones regionales de Educación y las unidades de gestión educativa local (UGEL) la entrega oportuna de los planteles incluidos en la relación remitida por la ONPE.

TE RECOMENDAMOS KENJI LANZA INDIRECTA, VARGAS LLOSA TOMA POSICIÓN Y KEIKO PRESENTA A SU HIJA EN MITÍN | ARDE TROYA

La cartera de Educación señaló que la comunicación sobre esta medida fue remitida con anticipación a las autoridades educativas regionales, así como a las unidades de gestión educativa local (UGEL) mediante un oficio múltiple emitido en mayo. Asimismo, los directores de los colegios seleccionados deberán brindar las facilidades necesarias para el funcionamiento de los locales de votación y verificar posteriormente que los ambientes sean entregados en condiciones similares a las que fueron cedidos.

Noticia en desarrollo