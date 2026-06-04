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Segunda vuelta electoral: Ministerio de Educación del Perú suspende clases en estos colegios del 5 al 8 de junio

El Minedu anunció que más de 10,000 instituciones educativas estarán bajo la gestión de la ONPE para la segunda vuelta de las elecciones generales.

Los colegios seleccionados serán acondicionados para la segunda vuelta electoral del 7 de junio.
Los colegios seleccionados serán acondicionados para la segunda vuelta electoral del 7 de junio. | Foto: composición LR
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El Ministerio de Educación (Minedu) informó que un total de 10.131 instituciones educativas públicas y privadas del país quedarán temporalmente bajo administración de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones generales, programada para este fin de semana. La medida regirá desde este viernes 5 al lunes 8 de junio y comprende a los colegios que funcionarán como locales de votación.

La disposición busca asegurar que los centros educativos designados cuenten con las condiciones necesarias para recibir a los ciudadanos durante la jornada electoral. Para ello, las autoridades educativas coordinaron con las direcciones regionales de Educación y las unidades de gestión educativa local (UGEL) la entrega oportuna de los planteles incluidos en la relación remitida por la ONPE.

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La cartera de Educación señaló que la comunicación sobre esta medida fue remitida con anticipación a las autoridades educativas regionales, así como a las unidades de gestión educativa local (UGEL) mediante un oficio múltiple emitido en mayo. Asimismo, los directores de los colegios seleccionados deberán brindar las facilidades necesarias para el funcionamiento de los locales de votación y verificar posteriormente que los ambientes sean entregados en condiciones similares a las que fueron cedidos.

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