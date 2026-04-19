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Sociedad

Peruana logra hito y se convierte en la primera egresada de Ciencias Sociales de San Marcos en ingresar a Harvard: "Es un desafío muy importante"

Con un destacado recorrido académico, busca aplicar en Perú sus conocimientos en equidad educativa y análisis basado en evidencia tras su experiencia internacional.

La historiadora Viviana Hilario Paucar es la primera egresada de la UNMSM admitida en una maestría en Harvard, específicamente en Education Policy and Analysis.
La historiadora Viviana Hilario Paucar es la primera egresada de la UNMSM admitida en una maestría en Harvard, específicamente en Education Policy and Analysis. | Foto: Andina/UNMSM/Harvard/Composición LR

La historiadora Viviana Hilario Paucar fue admitida a una maestría en la Universidad de Harvard y se convirtió en la primera egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en alcanzar este logro. La profesional cursará el programa de Education Policy and Analysis en la Harvard Graduate School of Education, tras un proceso de selección internacional.

La convocatoria reunió a postulantes de distintos países, y su admisión marca un hito académico para la universidad peruana. La maestría iniciará el 4 de agosto y permitirá a la profesional fortalecer sus conocimientos en políticas educativas con enfoque en equidad y análisis basado en evidencia.

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Trayectoria académica y experiencia profesional

Viviana Hilario egresó de la carrera de Historia en la UNMSM, donde destacó por su participación en investigaciones, actividades académicas y representación estudiantil. Durante su formación integró grupos de estudio, participó en congresos y desarrolló proyectos vinculados a la enseñanza de la historia en distintas regiones del país.

Tras culminar sus estudios dentro del quinto superior, continuó su especialización con una maestría en Historia en la misma universidad, donde obtuvo el primer lugar en el proceso de admisión. También accedió a becas de investigación a nivel internacional y desempeñó funciones en el Ministerio de Cultura, así como en proyectos vinculados a educación y museografía.

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Origen familiar y proyección profesional

La profesional es hija de padres migrantes provenientes de Junín y Huancavelica, quienes se dedicaron al comercio tras desplazarse a Lima. Fue la primera integrante de su familia en acceder a estudios universitarios, lo que marcó un precedente en su entorno familiar.

Actualmente, se desempeña en la Organización de Estados Iberoamericanos en Perú, donde lidera iniciativas culturales y educativas. Tras su formación en el extranjero, proyecta aplicar los conocimientos adquiridos en el país, con énfasis en el desarrollo de políticas educativas orientadas a reducir brechas y mejorar el acceso a la educación.

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