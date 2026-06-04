El Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica genera interés en América Latina. Los ciudadanos de la región deben conocer los requisitos de visa para asistir al evento. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

El Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica genera interés en América Latina. Los ciudadanos de la región deben conocer los requisitos de visa para asistir al evento. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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Ante la proximidad del Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica, crece el interés por saber qué ciudadanos de América Latina necesitan visado para asistir. Quienes aspiren a ingresar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa deben tramitar el permiso ESTA antes de su vuelo. El Departamento de Seguridad Nacional aclara que ese beneficio aplica únicamente a estancias turísticas o comerciales de hasta 90 días, por lo que excluye actividades de estudio o empleos formales.

Por otro lado, Canadá solicita a la mayor parte de los aficionados latinos un visado convencional o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) si arriban por vía aérea. De acuerdo con el sitio oficial de inmigración canadiense, este documento digital está vinculado electrónicamente al pasaporte del viajero y es válido por cinco años o hasta que expire. Es vital considerar que dicha aprobación no asegura el acceso automático, puesto que la determinación definitiva recae en el oficial migratorio del aeropuerto.

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¿Qué países de Latinoamérica ingresan sin visa a Canadá y EE.UU. para la Copa del Mundo?

Entre los países más relevantes en términos de exención migratoria para el Mundial 2026, destacan los siguientes:

Chile: Es el único país de la región que posee acceso directo a EE.UU. sin visado gracias al Programa de Exención de Visa (VWP). Mediante la autorización electrónica ESTA, sus ciudadanos también pueden acceder a este beneficio para ingresar a territorio canadiense.

Es el único país de la región que posee acceso directo a EE.UU. sin visado gracias al Programa de Exención de Visa (VWP). Mediante la autorización electrónica ESTA, sus ciudadanos también pueden acceder a este beneficio para ingresar a territorio canadiense. Argentina: En el caso de Canadá, los ciudadanos argentinos pueden ser elegibles para la eTA en lugar de una visa tradicional si cumplen criterios específicos, como tener una visa estadounidense válida o una canadiense reciente.

En el caso de Canadá, los ciudadanos argentinos pueden ser elegibles para la eTA en lugar de una visa tradicional si cumplen criterios específicos, como tener una visa estadounidense válida o una canadiense reciente. México: Los ciudadanos mexicanos pueden aplicar a la eTA para Canadá bajo las mismas condiciones de visa estadounidense o canadiense previa.

Los ciudadanos mexicanos pueden aplicar a la eTA para Canadá bajo las mismas condiciones de visa estadounidense o canadiense previa. Costa Rica: Similar a Argentina y México, puede acceder al ingreso simplificado a Canadá con eTA, siempre que cumpla ciertos requisitos.

Similar a Argentina y México, puede acceder al ingreso simplificado a Canadá con eTA, siempre que cumpla ciertos requisitos. Panamá: También puede solicitar la eTA antes de viajar en avión, bajo criterios de elegibilidad específicos.

También puede solicitar la eTA antes de viajar en avión, bajo criterios de elegibilidad específicos. Uruguay: Los ciudadanos uruguayos pueden ser elegibles para la eTA si satisfacen condiciones migratorias particulares.

¿Cómo se tramita la visa para Canadá y para EE.UU.?

Los mecanismos migratorios para entrar a ambos países varían según el destino y la nacionalidad del viajero:

Canadá – Permisos migratorios:

Visa de visitante (TRV): trámite tradicional que incluye documentación financiera, biometría y evaluación de los motivos del viaje.

trámite tradicional que incluye documentación financiera, biometría y evaluación de los motivos del viaje. Autorización Electrónica de Viaje (eTA): solicitud digital, vinculada al pasaporte, válida para múltiples entradas y, por lo general, más rápida que una visa tradicional.

Estados Unidos – Permisos migratorios:

Visa B1/B2: visa tradicional para turismo o negocios, solicitada en embajada o consulado con entrevista y documentos de respaldo.

visa tradicional para turismo o negocios, solicitada en embajada o consulado con entrevista y documentos de respaldo. Visa Waiver Program (VWP) + ESTA: programa que permite viajes sin visa por turismo o negocios hasta por 90 días; requiere solicitar el ESTA en línea antes de viajar.

Trámites específicos en viñetas:

Canadá – eTA:

Completar la solicitud en línea con los datos del pasaporte.

Pagar la tarifa correspondiente.

Recibir la autorización vinculada al documento de viaje.

Llevar el pasaporte que se usó para solicitar la eTA al viajar.

Estados Unidos – ESTA: