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Día de la Cultura Afroperuana: Defensoría pide fortalecer políticas contra la discriminación racial

El organismo supervisa el Censo Nacional 2025 y la implementación de Beca 18 para fomentar la educación superior de jóvenes afroperuanos, mientras se busca solucionar desafíos presupuestales.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la población afroperuana, especialmente en el Día de la Cultura Afroperuana celebrado el 4 de junio.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de la población afroperuana, especialmente en el Día de la Cultura Afroperuana celebrado el 4 de junio. | Andina
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En el marco del Día de la Cultura Afroperuana, que se conmemora cada 4 de junio, la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso con la defensa y promoción de los derechos de la población afroperuana, así como con la construcción de una sociedad libre de racismo, discriminación y exclusión.

La institución recordó la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a combatir la discriminación racial y garantizar la igualdad de oportunidades para esta población.

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Brechas que persisten para la población afroperuana

A través de un pronunciamiento, la Defensoría señaló que, pese a los importantes aportes históricos, culturales, sociales y económicos del pueblo afroperuano al país, aún persisten barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos y perpetúan situaciones de desigualdad.

En ese sentido, informó que viene realizando seguimiento a diversas políticas públicas y medidas estatales dirigidas a garantizar la igualdad y no discriminación de la población afroperuana.

Uno de los principales desafíos identificados es el fortalecimiento del marco normativo para prevenir, erradicar y sancionar la discriminación étnico-racial. Actualmente, el Proyecto de Ley 6311/2023-PE, denominado Ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención, erradicación y sanción de la discriminación étnico-racial, permanece pendiente de debate y votación en el Pleno del Congreso.

La propuesta contempla mecanismos de prevención, atención a víctimas y articulación interinstitucional para enfrentar el racismo y la discriminación en el país.

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Censos 2025, presupuesto y educación

Asimismo, la Defensoría informó que supervisa el desarrollo del Censo Nacional 2025, especialmente en lo relacionado con la adecuada incorporación de la variable étnica y el respeto a la autoidentificación de las personas afroperuanas. Según precisó, contar con información estadística desagregada permitirá diseñar políticas públicas basadas en evidencia para reducir las brechas históricas de desigualdad.

En el ámbito educativo, la entidad también realiza seguimiento a la implementación de la modalidad Pueblo Afroperuano de Beca 18, orientada a ampliar el acceso a la educación superior para jóvenes afroperuanos. Durante la convocatoria 2026 se registraron 1.429 postulantes, cifra que refleja el creciente interés de esta población por continuar estudios superiores.

No obstante, la institución advirtió que aún existen desafíos vinculados a la sostenibilidad presupuestal y la continuidad de los procesos de selección, aspectos considerados clave para cumplir los objetivos de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades y a la sociedad en general a reforzar las acciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el pleno ejercicio de los derechos de la población afroperuana. 'Cultura afroperuana, orgullo peruano', concluyó la entidad.

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