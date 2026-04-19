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Madre de joven acusado de acumular S/18.000 por extorsiones: “Él estudia, trabaja, no es posible”

La mujer no podía creer que su hijo estaría involucrado en una organización criminal dedicada al cobro de cupos a transportistas de las rutas de Lima al norte chico.

El implicado habría prestado su cuenta bancaria para recaudar dinero ilícito, según PNP.
El implicado habría prestado su cuenta bancaria para recaudar dinero ilícito, según PNP. | Composición LR / Foto: Captura Latina

Una escena conmovedora protagonizó una madre de familia para evitar que su hijo sea detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP). Las autoridades intervinieron al joven luego de detectar más de S/18.000 en su cuenta bancaria que provendrían de extorsiones a transportistas, según las investigaciones.

Sin embargo, en medio del procedimiento, su progenitora, visiblemente consternada, no podía creer lo sucedido y salió en su defensa. “Mi hijo estudia, trabaja, como es posible Dios lindo. Trabajamos, nos sacamos la mugre día y noche”, aseguró la mujer en su intento por justificar la inocencia de su descendiente.

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Sujeto integraría red criminal

De acuerdo con la PNP, el detenido sería uno de los 15 miembros de la organización criminal 'Los Despiadados II', investigados por el cobro de cupos a transportistas de las rutas de Lima hacia zonas del norte chico.

Los investigadores sostienen que su función era la de prestar cuentas bancarias para recibir el dinero ilícito. Con ese objetivo habría sido contactado por Eduardo Paucar Fonseca, brazo financiero de la organización, quien fue intervenido en su casa en horas de la madrugada del 18 de abril.

Captura conjunta de investigados

Los 15 presuntos integrantes de este grupo delictivo fueron detenidos en un sorpresivo operativo ejecutado en diversos puntos del país por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). La intervención se coordinó con la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste.

Según la tesis fiscal, la red operaba desde mediados de 2023 y cobraba cupos diarios de S/10 y S/20 a conductores de colectivos y buses interprovinciales, respectivamente. Asimismo, recaudaban entre S/1.700 y S/2.000 mediante amenazas en las rutas de Lima hacia Chancay, Huaral, Huacho y Barranca, lo que les permitió recaudar, anualmente, S/1'800.000.

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