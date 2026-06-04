Feroz incendio en fábrica Ferrosalt de Lurín moviliza a más de 10 unidades de Bomberos
Un incendio de gran magnitud afecta la antigua Panamericana Sur, a la altura de la empresa Ferrosal. Las unidades de bomberos se movilizan para controlar las llamas.
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Un incendio de gran magnitud se registra la mañana de este jueves 4 de junio en el kilómetro 40 de la antigua Panamericana Sur, a la altura de la empresa Ferrosal, en el distrito de Lurín. Varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se movilizan hacia la zona para atender la emergencia. Se recomienda a los conductores y vecinos tomar sus precauciones debido a las posibles restricciones en el tránsito.
Nota en desarrollo…