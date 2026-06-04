Segunda Vuelta 2026: ¿Perdiste tu DNI? Estas son las opciones que tienes para votar este 7 de junio y evitar la multa de hasta S/110
A pocos días de las elecciones del 7 de junio, Reniec lanzó el servicio de DNI exprés para quienes hayan perdido, hayan sido víctimas de robo o tengan deteriorado su DNI electrónico.
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A pocos días de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una medida especial para los ciudadanos que hayan perdido, sufrido el robo o tengan deteriorado su Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe). El objetivo es garantizar que puedan participar en la jornada electoral y evitar las multas establecidas por no acudir a votar.
Para ello, la entidad habilitó el servicio denominado DNI exprés, una modalidad que permite tramitar el duplicado del DNI electrónico de forma virtual y recogerlo en una oficina autorizada en un plazo de hasta 24 horas.
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Reniec habilita DNI exprés para quienes perdieron su documento antes de las elecciones
El servicio estará disponible desde el viernes 5 de junio hasta las 10.00 a. m. del 7 de junio y está dirigido exclusivamente a ciudadanos que ya cuentan con un DNI electrónico vigente y necesitan obtener un duplicado por pérdida, robo o deterioro.
El trámite se realiza completamente a través de la página web de Reniec. Durante el proceso, el usuario deberá validar sus datos personales, elegir una de las 27 agencias habilitadas para el recojo del documento y efectuar el pago correspondiente de S/33.
Una vez presentada la solicitud, el ciudadano podrá hacer seguimiento en línea al avance del trámite. Cuando el estado figure como completado, podrá acercarse a la oficina seleccionada para recoger su nuevo DNI electrónico.
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Cómo tramitar el duplicado del DNI electrónico para votar este 7 de junio
El procedimiento consta de tres pasos. Primero, ingresar al portal de Reniec y solicitar el duplicado del DNIe. Luego, realizar el pago de la tasa mediante tarjeta de crédito o débito dentro de la misma plataforma. Finalmente, verificar el estado del trámite hasta que esté listo para el recojo.
Reniec precisó que este servicio solo aplica para DNI electrónicos vigentes y que el trámite debe realizarse exclusivamente por internet. Además, recordó que la medida ya fue aplicada durante las elecciones generales de abril, cuando miles de ciudadanos lograron obtener un duplicado en tiempo récord y pudieron ejercer su derecho al voto.