Conoce los lugares que no tendrán agua este viernes 5 de junio. | Foto: composición LR

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Un nuevo corte programado de agua afectará a miles de familias de Lima Metropolitana este viernes 5 de junio, según informó Sedapal. La restricción del servicio se aplicará en sectores de tres distritos debido a trabajos de mantenimiento que buscan reforzar y mejorar el abastecimiento de agua potable.

La suspensión alcanzará a diversas urbanizaciones por varias horas, llegando incluso a extenderse hasta 10 horas en determinadas zonas. Frente a esta situación, la entidad recomendó a los usuarios tomar precauciones y almacenar agua con anticipación. Revisa qué distritos estarán involucrados, los horarios establecidos y las áreas que permanecerán sin servicio durante la jornada.

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Distritos afectados por el corte de agua este viernes 5 de junio

Ate Vitarte

Zonas afectadas: A. H. El Amauta zona A, A. H. Inmaculada Concepción, A. H. Señor de Murhuay y Asociación Hijos de Amauta Zona A.

Horario del corte de agua: De 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Zonas afectadas:A. H. El Amauta zona B, A. H. Inmaculada Concepción, A. H. Nuevo Amanecer, A. H. Señor de la Justicia, Asociación Los Jardines de Noé y Asociación El Paraíso del Amauta.

Horario del corte de agua: De 1:00 p. m. a 11:50 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A. H. Los Jardines 30 de Octubre II Etapa, A. H. 10 de Octubre Señor de Los Milagros Ampl., A. H. Hospital del Niño, Coop. Las Magnolias, A. H. Las Palmeras, A. H. Atusparia, A. H. José Gálvez, A. H. San Miguel, APV Urpi, A. H. Somos Libres, APV Casa Blanca, A. H. José C. Mariátegui (Las Galeras), Urb. Mariscal Cáceres, A. H. Cruz de Motupe Gpo. I, A. H. Enrique Montenegro, A. H. José C. Mariátegui, A. H. Ciudad de Los Constructores, A. H. Su Santidad Juan Pablo II, A. H. Integración Solidaria y Progreso Sector Los Portales Jardines 30 de Octubre Ampl., A. H. Integración Solidaria y Progreso Sector 9 de Febrero, Agrupación Las Casuarinas de Casa Blanca, A. H. PI Nuevo San Juan Sector Pedro Zazzali, A. H. PI Nuevo San Juan Sector Lomas de Casa Blanca, A. H. Saúl Cantoral Huamaní, Agrupación Familiar Virgen del Carmen, Agrup. Los Jardines de Santa Rosa de Lima, Agrup. El Bosque Mariátegui, Agrup. Fam. Nuevo Amanecer, A. H. Peruanos Unidos - Sector El Mirador, A. H. Cerrito La Libertad Ampl., Agrup. Juan Velasco Alvarado, A. H. Integ. Manos Unidas Sector Los Ángeles, A. H. Integ. Manos Unidas Sector Sol de Oro, A. H. Corazón de Jesús, AF Santo Toribio, A. H. Integ. Nuevo Perú Sector El Progreso, A. H. Isabel Flores de Oliva, AF Villa Maestro, A. H. Simón Bolívar, Coop. de Vivienda La Fragata Ltda., Nueva Juventud Lomas de Casa Blanca, Agru. Primavera, Agru. Nuevo Perú, A. H. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. W 5A Sector III Ampl. III, A. H. Peruanos Unidos Sector El Amauta, A. H. Señor de Muruhuay y Asoc. Las Lomas de La Fragata 26 Noviembre.

Horario del corte de agua: De 9:00 a. m. a 11:55 p. m.

Puente Piedra