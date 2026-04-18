Sedes Examen Serums 2026-I: revisa lista oficial, cronograma y restricciones para este domingo 19 de abril

Ministerio de Salud del Perú publica lista de sedes para evaluación del Serums 2026-I | Minsa

Ministerio de Salud del Perú publica lista de sedes para evaluación del Serums 2026-I | Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la lista oficial de sedes para la evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums 2026-I), que se realizará el próximo domingo 19 de abril. Además, la entidad difundió una serie de disposiciones dirigidas a los postulantes con el fin de garantizar un proceso ordenado, seguro y transparente a nivel nacional.

La institución recordó que es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE) para ingresar a los locales de evaluación. El acceso estará permitido desde las 7.00 a. m. hasta las 9.30 a. m., hora en la que se cerrarán las puertas sin excepción. El examen iniciará a las 11.00 a. m. y tendrá una duración de dos horas.

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Lista de sedes de la evaluación para el Serums 2026-I

A través del siguiente enlace, los postulantes pueden verificar los distritos, provincias e instituciones educativas donde se rendirá la evaluación:

Provincia Distrito Local Amazonas Chachapoyas Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad Áncash Independencia Universidad Santiago Antúnez de Mayolo Apurímac Abancay Universidad Tecnológica de los Andes Arequipa Yanahuara Universidad Católica de Santa María Ayacucho Ayacucho Institución Educativa Emblemática Mariscal Cáceres Cajamarca Cajamarca Instituto de Salud Alberto Barton Thompsom - ABAT Callao Bellavista Institución Educativa ‘Callao’ Cusco Cusco Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco - local del Centro de Estudios Preuniversitario (CEPRU) Huancavelica Huancavelica Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huancavelica Huánuco Amarilis Universidad de Huánuco Ica Ica Universidad Autónoma de Ica Junín Huancayo Institución Educativa Emblemática Santa Isabel nivel secundario Junín Huancayo Institución Educativa n.° 31540 Santa Isabel nivel primario La Libertad Trujillo Universidad Nacional de Trujillo - UNT Lambayeque Chiclayo Institución Educativa San José Lima Centro Breña Institución Educativa Emblemática Rosa de Santa María Lima Centro Lima Cercado Institución Educativa Emblemática Nuestra Señora de Guadalupe Lima Centro Lima Cercado Institución Educativa Argentina Lima Este Santa Anita Universidad San Martín de Porres, sede Santa Anita Lima Norte Rímac Institución Educativa Emblemática Ricardo Bentín Lima Norte Rímac Institución Educativa Esther Cáceres Salgado Lima Región Huacho Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Lima Sur Villa El Salvador Universidad Autónoma del Perú - Villa El Salvador Loreto Iquitos Institución Educativa Maynas Madre de Dios Tambopata Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Jorge Basadre Grohmann Moquegua Moquegua Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar Pasco Yanacancha Instituto Superior Tecnológico Pasco Piura Piura Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima Puno Puno Universidad Nacional del Altiplano San Martín Moyobamba Institución Educativa Ignacia Velásquez Tacna Pocollay Universidad Privada de Tacna, Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades (FAEDCOH) Tumbes Tumbes Institución Educativa n.° 054 Fermina Campaña de Zúñiga Ucayali Callería Institución Educativa La Inmaculada

Restricciones y recomendaciones para el examen

El Minsa recordó que está estrictamente prohibido el ingreso con celulares, relojes, joyas, equipos electrónicos o cualquier objeto no autorizado, con el fin de preservar la seguridad durante la evaluación.

Asimismo, el proceso contará con la supervisión de representantes de los órganos de control, quienes verificarán el cumplimiento de las disposiciones establecidas para asegurar la transparencia del examen.

Finalmente, se recomienda a los postulantes llevar lápiz 2B, borrador y tajador para rendir la prueba sin inconvenientes.