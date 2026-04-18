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Sedes Examen Serums 2026-I: revisa lista oficial, cronograma y restricciones para este domingo 19 de abril

El acceso a los locales de evaluación será de 7:00 a 9:30 a. m. y el examen comenzará a las 11:00 a. m. con una duración de dos horas. Se recomienda a los postulantes seguir las disposiciones para un proceso seguro y transparente.

Ministerio de Salud del Perú publica lista de sedes para evaluación del Serums 2026-I
Ministerio de Salud del Perú publica lista de sedes para evaluación del Serums 2026-I | Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la lista oficial de sedes para la evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums 2026-I), que se realizará el próximo domingo 19 de abril. Además, la entidad difundió una serie de disposiciones dirigidas a los postulantes con el fin de garantizar un proceso ordenado, seguro y transparente a nivel nacional.

La institución recordó que es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE) para ingresar a los locales de evaluación. El acceso estará permitido desde las 7.00 a. m. hasta las 9.30 a. m., hora en la que se cerrarán las puertas sin excepción. El examen iniciará a las 11.00 a. m. y tendrá una duración de dos horas.

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Lista de sedes de la evaluación para el Serums 2026-I

A través del siguiente enlace, los postulantes pueden verificar los distritos, provincias e instituciones educativas donde se rendirá la evaluación:

ProvinciaDistritoLocal
AmazonasChachapoyasInstitución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad
ÁncashIndependenciaUniversidad Santiago Antúnez de Mayolo
ApurímacAbancayUniversidad Tecnológica de los Andes
ArequipaYanahuaraUniversidad Católica de Santa María
AyacuchoAyacuchoInstitución Educativa Emblemática Mariscal Cáceres
CajamarcaCajamarcaInstituto de Salud Alberto Barton Thompsom - ABAT
CallaoBellavistaInstitución Educativa ‘Callao’
CuscoCuscoUniversidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco - local del Centro de Estudios Preuniversitario (CEPRU)
HuancavelicaHuancavelicaInstituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huancavelica
HuánucoAmarilisUniversidad de Huánuco
IcaIcaUniversidad Autónoma de Ica
JunínHuancayoInstitución Educativa Emblemática Santa Isabel nivel secundario
JunínHuancayoInstitución Educativa n.° 31540 Santa Isabel nivel primario
La LibertadTrujilloUniversidad Nacional de Trujillo - UNT
LambayequeChiclayoInstitución Educativa San José
Lima CentroBreñaInstitución Educativa Emblemática Rosa de Santa María
Lima CentroLima CercadoInstitución Educativa Emblemática Nuestra Señora de Guadalupe
Lima CentroLima CercadoInstitución Educativa Argentina
Lima EsteSanta AnitaUniversidad San Martín de Porres, sede Santa Anita
Lima NorteRímacInstitución Educativa Emblemática Ricardo Bentín
Lima NorteRímacInstitución Educativa Esther Cáceres Salgado
Lima RegiónHuachoUniversidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Lima SurVilla El SalvadorUniversidad Autónoma del Perú - Villa El Salvador
LoretoIquitosInstitución Educativa Maynas
Madre de DiosTambopataInstituto de Educación Superior Tecnológico Público Jorge Basadre Grohmann
MoqueguaMoqueguaInstitución Educativa Emblemática Simón Bolívar
PascoYanacanchaInstituto Superior Tecnológico Pasco
PiuraPiuraInstitución Educativa Nuestra Señora de Fátima
PunoPunoUniversidad Nacional del Altiplano
San MartínMoyobambaInstitución Educativa Ignacia Velásquez
TacnaPocollayUniversidad Privada de Tacna, Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades (FAEDCOH)
TumbesTumbesInstitución Educativa n.° 054 Fermina Campaña de Zúñiga
UcayaliCalleríaInstitución Educativa La Inmaculada

Restricciones y recomendaciones para el examen

El Minsa recordó que está estrictamente prohibido el ingreso con celulares, relojes, joyas, equipos electrónicos o cualquier objeto no autorizado, con el fin de preservar la seguridad durante la evaluación.

Asimismo, el proceso contará con la supervisión de representantes de los órganos de control, quienes verificarán el cumplimiento de las disposiciones establecidas para asegurar la transparencia del examen.

Finalmente, se recomienda a los postulantes llevar lápiz 2B, borrador y tajador para rendir la prueba sin inconvenientes.

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