Sedes Examen Serums 2026-I: revisa lista oficial, cronograma y restricciones para este domingo 19 de abril
El acceso a los locales de evaluación será de 7:00 a 9:30 a. m. y el examen comenzará a las 11:00 a. m. con una duración de dos horas. Se recomienda a los postulantes seguir las disposiciones para un proceso seguro y transparente.
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El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la lista oficial de sedes para la evaluación del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums 2026-I), que se realizará el próximo domingo 19 de abril. Además, la entidad difundió una serie de disposiciones dirigidas a los postulantes con el fin de garantizar un proceso ordenado, seguro y transparente a nivel nacional.
La institución recordó que es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE) para ingresar a los locales de evaluación. El acceso estará permitido desde las 7.00 a. m. hasta las 9.30 a. m., hora en la que se cerrarán las puertas sin excepción. El examen iniciará a las 11.00 a. m. y tendrá una duración de dos horas.
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Lista de sedes de la evaluación para el Serums 2026-I
A través del siguiente enlace, los postulantes pueden verificar los distritos, provincias e instituciones educativas donde se rendirá la evaluación:
|Provincia
|Distrito
|Local
|Amazonas
|Chachapoyas
|Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad
|Áncash
|Independencia
|Universidad Santiago Antúnez de Mayolo
|Apurímac
|Abancay
|Universidad Tecnológica de los Andes
|Arequipa
|Yanahuara
|Universidad Católica de Santa María
|Ayacucho
|Ayacucho
|Institución Educativa Emblemática Mariscal Cáceres
|Cajamarca
|Cajamarca
|Instituto de Salud Alberto Barton Thompsom - ABAT
|Callao
|Bellavista
|Institución Educativa ‘Callao’
|Cusco
|Cusco
|Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco - local del Centro de Estudios Preuniversitario (CEPRU)
|Huancavelica
|Huancavelica
|Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huancavelica
|Huánuco
|Amarilis
|Universidad de Huánuco
|Ica
|Ica
|Universidad Autónoma de Ica
|Junín
|Huancayo
|Institución Educativa Emblemática Santa Isabel nivel secundario
|Junín
|Huancayo
|Institución Educativa n.° 31540 Santa Isabel nivel primario
|La Libertad
|Trujillo
|Universidad Nacional de Trujillo - UNT
|Lambayeque
|Chiclayo
|Institución Educativa San José
|Lima Centro
|Breña
|Institución Educativa Emblemática Rosa de Santa María
|Lima Centro
|Lima Cercado
|Institución Educativa Emblemática Nuestra Señora de Guadalupe
|Lima Centro
|Lima Cercado
|Institución Educativa Argentina
|Lima Este
|Santa Anita
|Universidad San Martín de Porres, sede Santa Anita
|Lima Norte
|Rímac
|Institución Educativa Emblemática Ricardo Bentín
|Lima Norte
|Rímac
|Institución Educativa Esther Cáceres Salgado
|Lima Región
|Huacho
|Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
|Lima Sur
|Villa El Salvador
|Universidad Autónoma del Perú - Villa El Salvador
|Loreto
|Iquitos
|Institución Educativa Maynas
|Madre de Dios
|Tambopata
|Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Jorge Basadre Grohmann
|Moquegua
|Moquegua
|Institución Educativa Emblemática Simón Bolívar
|Pasco
|Yanacancha
|Instituto Superior Tecnológico Pasco
|Piura
|Piura
|Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima
|Puno
|Puno
|Universidad Nacional del Altiplano
|San Martín
|Moyobamba
|Institución Educativa Ignacia Velásquez
|Tacna
|Pocollay
|Universidad Privada de Tacna, Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades (FAEDCOH)
|Tumbes
|Tumbes
|Institución Educativa n.° 054 Fermina Campaña de Zúñiga
|Ucayali
|Callería
|Institución Educativa La Inmaculada
Restricciones y recomendaciones para el examen
El Minsa recordó que está estrictamente prohibido el ingreso con celulares, relojes, joyas, equipos electrónicos o cualquier objeto no autorizado, con el fin de preservar la seguridad durante la evaluación.
Asimismo, el proceso contará con la supervisión de representantes de los órganos de control, quienes verificarán el cumplimiento de las disposiciones establecidas para asegurar la transparencia del examen.
Finalmente, se recomienda a los postulantes llevar lápiz 2B, borrador y tajador para rendir la prueba sin inconvenientes.