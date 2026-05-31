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Oficial | UNI prepara expansión histórica fuera de Lima: llevaría su modelo educativo a más regiones del país

El rector Arturo Talledo explicó que la propuesta responderá a la creciente demanda de formación superior especializada, lo que permitirá a jóvenes acceder a educación sin ir a Lima.

La UNI prioriza carreras alineadas a las nuevas demandas del mercado, como Ingeniería de Software, Ciberseguridad y áreas vinculadas a la innovación tecnológica y la sostenibilidad.
La UNI prioriza carreras alineadas a las nuevas demandas del mercado, como Ingeniería de Software, Ciberseguridad y áreas vinculadas a la innovación tecnológica y la sostenibilidad. | Foto: Andina/UNI/Composición LR
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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) evalúa ampliar su presencia fuera de Lima mediante la creación de filiales y centros preuniversitarios en distintas regiones del país. La propuesta busca descentralizar la formación en ingeniería y responder a la creciente demanda de jóvenes que buscan acceder a la educación superior especializada sin necesidad de trasladarse a la capital.

El anuncio fue realizado por el rector de la UNI, Arturo Talledo Coronado, quien explicó en declaraciones a la Agencia Andina que la universidad apunta a fortalecer la formación de profesionales vinculados a sectores estratégicos para el desarrollo productivo nacional. Según señaló, la institución gradúa actualmente alrededor de mil ingenieros por año, aunque considera que esa capacidad podría incrementarse significativamente.

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Filiales de la UNI llegarían a regiones con alta demanda educativa

Como parte de esta estrategia, la universidad proyecta instalar primero centros preuniversitarios y, posteriormente, filiales con carreras alineadas a las necesidades económicas y productivas de cada región. Arturo Talledo indicó a la Agencia Andina que la intención es llevar el modelo educativo de la UNI a distintas zonas del país y acercar oportunidades de formación de calidad a más estudiantes.

Entre los lugares que ya han mostrado interés figura Chancay, donde se realizan acercamientos para la posible donación de terrenos destinados a una futura sede o centro preuniversitario. Asimismo, comunidades de otras regiones, como Urubamba y algunas localidades de la Amazonía, también habrían expresado su disposición a apoyar proyectos educativos de la universidad.

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Ingeniería, tecnología e innovación como prioridad

La UNI también plantea fortalecer carreras vinculadas a las nuevas demandas del mercado laboral. Entre ellas destacan Ingeniería de Software, Ingeniería Biomédica y Ciberseguridad, especialidades que han ganado protagonismo debido al avance tecnológico y a la transformación digital de diversos sectores económicos.

Además, la universidad impulsa iniciativas relacionadas con robótica, mecatrónica, automatización, inteligencia artificial, electromovilidad, baterías de litio e hidrógeno verde. De acuerdo con el rector, estas áreas podrían convertirse en motores de nuevas oportunidades laborales y de innovación para el país.

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