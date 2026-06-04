Cepeda acusa a De la Espriella de poner en riesgo la democracia de Colombia y busca alianzas para la segunda vuelta

Iván Cepeda advierte que Abelardo de la Espriella representa una amenaza para la democracia en Colombia | Iván Cepeda

Iván Cepeda advierte que Abelardo de la Espriella representa una amenaza para la democracia en Colombia | Iván Cepeda

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Iván Cepeda elevó el tono de la campaña de la segunda vuelta presidencial al advertir que su rival, Abelardo de la Espriella, representa una amenaza para la democracia colombiana. El candidato del Pacto Histórico aseguró que el proyecto político de la derecha radical pondría en riesgo principios fundamentales del Estado social y llamó a construir una amplia alianza con sectores de centro, reformistas y liberales democráticos de cara a las elecciones presidenciales.

“El proyecto político que representa la extrema derecha hoy, encabezado por su candidato Abelardo de la Espriella, constituye una amenaza para los fundamentos democráticos de nuestra nación”, afirmó Cepeda en un mensaje difundido en redes sociales. El aspirante sostuvo además que una eventual victoria de su adversario implicaría retrocesos en reformas impulsadas durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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Según los resultados consolidados por el Consejo Nacional Electoral, De la Espriella obtuvo 10.366.143 votos, equivalentes al 43,74%, mientras que Cepeda alcanzó 9.703.921 sufragios, el 40,90%. Ambos disputarán la presidencia de Colombia el 21 de junio para definir al sucesor de Petro en el periodo 2026-2030.

Cepeda busca sumar al centro y frenar a De la Espriella

Tras conocerse el cierre de la iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el candidato de izquierda reforzó su estrategia de acercamiento hacia sectores moderados. El dirigente presentó la decisión como una oportunidad para consolidar un “Gran Acuerdo Nacional” basado en la defensa de la Constitución de 1991 y de las instituciones republicanas.

“Es el momento de la unión y la concertación, del encuentro con el centro político, el liberalismo democrático y los sectores reformistas”, manifestó. También reiteró que su compromiso es respetar las leyes y el orden constitucional. “Soy un demócrata. Aspiro a una Colombia más justa, más libre y más equitativa”, declaró.

En una entrevista con La FM, Cepeda aseguró que busca abrir un diálogo con el sector empresarial. “Estoy esperando que el Consejo Gremial me llame para sentarnos y hablar con los empresarios”, señaló, al insistir en la necesidad de construir reformas concertadas.

Petro retira apoyo a la constituyente tras la primera vuelta

La campaña también quedó marcada por la decisión de abandonar la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. El Comité Promotor anunció la suspensión de la recolección de firmas y el retiro formal del proyecto, argumentando que las actuales condiciones políticas exigen concentrar esfuerzos en la elección presidencial.

Gustavo Petro respaldó la determinación y sostuvo que la iniciativa buscaba incorporar reformas sociales, económicas y educativas a la Carta Magna. Sin embargo, reconoció que el escenario político no favorece avanzar con esa propuesta. “La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones no permite que el constituyente se convoque”, escribió el mandatario en la red social X.

La constituyente había enfrentado una fuerte oposición de partidos políticos, juristas y diversos sectores de la sociedad. Sus críticos advertían que abrir un proceso de reforma constitucional en un contexto de alta polarización podía generar mayor incertidumbre institucional. El retiro de la propuesta elimina uno de los temas más controvertidos de la campaña y permite a Cepeda concentrar sus esfuerzos en ampliar apoyos antes de la segunda vuelta.